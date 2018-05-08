Москвичам запретили выходить на балконы во время Парада Победы

В местах прохождения колонны Парада Победы на Тверской улице в целях безопасности будут введены ограничения.

Как пишет «Комсомольская правда», во время проведения праздничных мероприятий нельзя будет выходить на балконы, выхдящие на Тверскую улицу, а окна должны быть плотно зашторены.

Ограничения коснутся не только частных квартир, но и номеров отелей, расположенных на Тверской. В частности в отелях Four Seasons и Ritz-Carlton, расположенных рядом с Кремлем, окна в номерах с видом на Красную площадь будут зашторены целый день. Кроме того, в Four Seasons будет ограничен выход из отеля, из-за чего некоторым постояльцам придется выезжать из отеля 8 мая.

Ограничения коснутся учреждений общественного питания. Так, летние кафе с верандами будут работать на Тверской улице только после 5 часо вечера.

Посмотреть на прохождение колонны Парада Победы с балкона можно будет в домах на Новом Арбате, ограничений по передвижению и выходу на улицу там не будет. Станции метро «Арбатская» и «Смоленская» будут открыты весь день.

В Параде Победы будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих. В рамках Парада впервые будут показаны ударные и разведывательные беспилотники «Катран» и «Корсар», боевая машина поддержки танков «Терминатор», бронеавтомобили «Урал» и «Патруль».