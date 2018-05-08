]]> ]]>
Главная В России Новости

Москвичам запретили выходить на балконы во время Парада Победы

19:16 8.05.2018
Скришот с YouTube
Скришот с YouTube
Материалы по теме:

В местах прохождения колонны Парада Победы на Тверской улице в целях безопасности будут введены ограничения.

Как пишет «Комсомольская правда», во время проведения праздничных мероприятий нельзя будет выходить на балконы, выхдящие на Тверскую улицу, а окна должны быть плотно зашторены.

Ограничения коснутся не только частных квартир, но и номеров отелей, расположенных на Тверской. В частности в отелях Four Seasons и Ritz-Carlton, расположенных рядом с Кремлем, окна в номерах с видом на Красную площадь будут зашторены целый день. Кроме того, в Four Seasons будет ограничен выход из отеля, из-за чего некоторым постояльцам придется выезжать из отеля 8 мая.

Ограничения коснутся учреждений общественного питания. Так, летние кафе с верандами будут работать на Тверской улице только после 5 часо вечера.

Посмотреть на прохождение колонны Парада Победы с балкона можно будет в домах на Новом Арбате, ограничений по передвижению и выходу на улицу там не будет. Станции метро «Арбатская» и «Смоленская» будут открыты весь день.

В Параде Победы будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих. В рамках Парада впервые будут показаны ударные и разведывательные беспилотники «Катран» и «Корсар», боевая машина поддержки танков «Терминатор», бронеавтомобили «Урал» и «Патруль».

Темы: Москва, Праздничные дни и памятные даты в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.05.2018, 21:58
Гость: ЧК

А если кто-нибудь нарушит и высунется из окна или выйдет на балкон во время парада то сразу пуля от снайпера в лоб.
08.05.2018, 21:17
Гость: Пепси

Воры остаются и продолжат грабить страну!
08.05.2018, 21:11
Гость: ВВВ

"Это праздник,
У закрытого окна..."
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.