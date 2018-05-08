Апрельские тезисы: кто из губернаторов идет на взлет. АПЭК обнародовал результаты очередного рейтинга влияния

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило рейтинг влияния губернаторов в апреле 2018 года

Эксперты обозначили основные тенденции и факторы, определяющие успешность работы региональных руководителей.

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Прежде всего можно отметить укрепление позиций губернаторов, с которыми в минувшем апреле провел встречи президент Владимир Путин. Лидерство в рейтинге сохраняет мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), усиливается влияние главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (перемещается с 47-го на 44-е место) и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 56-го на 48-е место).

Кроме того, усиливаются позиции трех участников встречи президента с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва: врио главы Самарской области Дмитрия Азарова (с 11-го на 9-е место), врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (с 58-го на 52-е место), врио главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского (с 63-го на 59-е место).

Эксперты АПЭК указывают на то, что рабочая встреча с главой государства не помогла остановить нисходящий тренд для губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (перемещается с 57-го на 63-е). Это связано с тем, что в апреле главы четырех муниципальных районов края отказались покидать свои посты, несмотря на настояние губернатора.

Тренд со знаком плюс коснулся и глав регионов, в которых прошли крупные экономические форумы. Речь идет о врио губернатора Красноярского края Александре Уссе (с 15-го на 14-е место, Красноярский экономический форум) и главе Северной Осетии Вячеславе Битарове (с 60-го на 57-е место, международный форум «Южные ворота России»).

Аналитики АПЭК отмечают, что также на позиции губернаторов по-прежнему влияют кадровые перестановки в регионах: «Укрепляется влияние врио главы Дагестана Владимира Васильева (с 13-го на 11-е) - после того, как Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост главы Верховного суда Дагестана Сергея Суворова. Укрепляет позиции врио главы Воронежской области Александр Гусев (с 35-го на 33-е место) - областной центр возглавил близкий к нему Вадим Кстенин».

Значительно усиливают влияние губернаторов сообщения о дополнительной федеральной поддержке, которую могут получить их регионы. На этом фоне значительно крепнут позиции главы Тульской области Алексея Дюмина (с 9-го на 7-е место): в регионе сегодня реализуют 21 программу, на которые из федерального бюджета выделяют около 14 млрд рублей.

Кроме того, опрошенные эксперты указывают на то, что Дюмину удалось сформировать репутацию руководителя, который не бросает слов на ветер. Так, задуманные им проекты успешно реализуются: например, Дюмину удалось добиться того, чтобы Минобороны выделило финансирование на строительство Суворовского училища – регион воспользовался единственной квотой, по которой можно было открыть учебное заведение, и на нее претендовало несколько регионов. В ближайшее время будет открыт парк «Патриот», направленный на патриотическое воспитание. Губернатор объявил о создании парка в декабре, а в июне уже планируется его открытие.

Также укрепляются позиции губернатора Рязанской области Николая Любимова (с 27-го на 24-е место) - в 2018 году регион дополнительно получит около 350 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас усиливается влияние Юрия Кокова (с 75-го на 66-е место) – очевидно, вследствие сообщений о том, что Кабардино-Балкария дополнительно получит 913 млн рублей в течение 5 лет из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды. Укрепляются позиции главы Мурманской области Марины Ковтун (с 71-го на 65-е место) - после принятия постановления Совета Федерации о социально-экономической поддержке региона.

Что касается аутсайдеров рейтинга, то сегодня теряют позиции председатель правительства Хакасии Виктор Зимин (с 59-го на 64-е место) и глава Якутии Егор Борисов (с 54-го на 71-е место). Кроме того, по данным АПЭК, ослабевает влияние врио главы Новосибирской области Андрея Травникова (с 49-го на 56-е место) - после того, как о намерении баллотироваться на пост губернатора заявил мэр областного центра Анатолий Локоть.

Как пояснила политттехнолог Алена Август, рейтинг влияния, представленный АПЭК, отражает ситуацию, на которую влияют различные факторы.

«Показательно, например, усиление влияния врио губернаторов, прошедших столь обсуждаемую обучающую программу развития кадрового управленческого резерва. Надо отметить, что важен не только сам факт участия в программе, сколько умелое применение современных методов управления во вверенных регионах. Так, врио главы Самарской области Дмитрий Азаров показывает свои управленческие способности в подготовке Самары к футбольному чемпионату. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский делает акцент на развитие транспортной инфраструктуры, и это получается. Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сумел организовать работу во время президентской избирательной кампании с высоким результатом для региона, а в столь сложном, удаленном и со своим особенным характером регионе это непросто. Видно, что в НАО начата планомерная работа по формированию позитивного имиджа власти, причем - в тесной связке с общественными организациями и активными гражданами - в малочисленном регионе все как на ладони», - пояснила эксперт.

Также Август отметила, что «усиливает влияние глава Тульской области Алексей Дюмин. В регионе реализуется множество программ, приходят федеральные деньги - и это понятно: средства выделяются в том числе и «под имя» самого Дюмина, в полной уверенности, что все взятые регионом обязательства будут выполнены в срок и днеьги не уйдут вникуда», - подчеркнула Август.

Собеседница также указала на то, что для многих губернаторов «проверкой на прочность» становится разрешение ставшего очень горячим экологического вопроса - это и отходы, и мусоропереработка, и показатели чистоты воздуха и воды. Она полагает, что отодвигаемая многими в силу ее сложности, но в последнее время «раскачанная» тема экологии еще принесет много сюрпризов - в этом вопросе важна системность и профилактика перехода от заинтересованных партнерских коммуникаций к протестному противостоянию.

Директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин указывает на то, что рейтинг АПЭК фиксирует основные тенденции, происходящие в губернаторском корпусе.

«Полагаю, коррупционный фактор по-прежнему остается одним из значимых при оценке деятельности глав регионов. В этом смысле показательным является пример губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Прошедшие обыски в администрации Пикалево нанесли мощный удар по репутации регионального руководителя. Насколько удастся ему оправиться после него – большой вопрос», - пояснил Шуклин.

Он также отметил, что развитие экономики также остается в числе основных приоритетов региональной политики: «Губернаторы, которые сумели продемонстрировать экономические достижения, автоматически упрочили собственные позиции. Это лишь подтверждает озвученный ранее главой государства тезис о важности региональных управленческих команд, в частности, при работе с инвесторами».

Глава агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин пояснил, что лидерство Сергея Собянина в рейтинге влияния глав регионов стабильно, поскольку в Москве реализуется много городских проектов в сфере жилищного и дорожного строительства, улучшения инфраструктуры, благоустройства, культуры, работы с обращениями граждан.

«Город преображается, становится более удобным и комфортным для жизни, это очевидно большинству москвичей и гостям столицы. Масштаб изменений впечатляет, строятся новые развязки, станции метро, модернизируются системы жизнеобеспечения города. В отличие от правительства Московской области, мэрии столицы удалось избежать проблем, связанных с бесперебойным вывозом мусора. Волнения у полигонов ТБО в Подмосковье резко отразилось на влиянии Андрея Воробьева. Если раньше он активно посещал города и районы области, мог свободно общаться с жителями и публично выступать перед любой аудиторией, то после митингов и протестов, имеющих географию по всему Подмосковью, такой возможности теперь у него нет», - отметил Паймушкин.

Очередной рейтинг АПЭК представляет собой промежуточную оценку деятельности глав регионов. Однако именно он служит определенным ориентиром, который выявляет и реальные достижения, и серьезные просчеты в действиях губернаторов и их команд.