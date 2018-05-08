"В Москве запретят попрошайничество с участием животных"

Московские власти могут ввести во временные правила содержания домашних животных запрет на попрошайничество с их участием.

Соответствующую норму могут проработать в комиссии Мосгордумы по экологической политике, сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Зою Зотову.

По ее словам, подобная норма сейчас нигде не прописана. При этом в городе можно встретить попрошаек с собаками и другими домашними и даже дикими животными. «Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условях это делается. Где-то они не накормлены, чтобы вызвать жалость и получить энную сумму», - рассказала Зотова.

В готовящемся сейчас к принятию федеральном законодательстве есть раздел, посвященный гуманному отношению к животным. Аналогичный закон должен фигурировать и в столичном законодательстве. «Я проработаю вопрос внесения запрета на попрошайничество с животными. Может быть это нужно будет сделать совместно с федеральными законодателями», - добавила Зотова.

Агентство напоминает, что в настоящее время в Москве действует полный запрет на попрошайничество в метро, а также в зоне 25 метров от вестибюлей станций. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 2,5 до 6 тысяч рублей.