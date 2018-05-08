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В Москве запретят попрошайничество с участием животных

15:15 8.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Московские власти могут ввести во временные правила содержания домашних животных запрет на попрошайничество с их участием.

Соответствующую норму могут проработать в комиссии Мосгордумы по экологической политике, сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Зою Зотову.

По ее словам, подобная норма сейчас нигде не прописана. При этом в городе можно встретить попрошаек с собаками и другими домашними и даже дикими животными. «Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условях это делается. Где-то они не накормлены, чтобы вызвать жалость и получить энную сумму», - рассказала Зотова.

В готовящемся сейчас к принятию федеральном законодательстве есть раздел, посвященный гуманному отношению к животным. Аналогичный закон должен фигурировать и в столичном законодательстве. «Я проработаю вопрос внесения запрета на попрошайничество с животными. Может быть это нужно будет сделать совместно с федеральными законодателями», - добавила Зотова.

Агентство напоминает, что в настоящее время в Москве действует полный запрет на попрошайничество в метро, а также в зоне 25 метров от вестибюлей станций. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 2,5 до 6 тысяч рублей.

Темы: Москва, Животные, Проблема бездомных людей в России
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Комментарии читателей
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08.05.2018, 22:15
Гость: Андрей

а попрошайничество с животными - но через интернет сайты и социальные сети тоже запретят ?
а то. что же - сидит тетка на скамейке и две собачки у неё + банка - "на корм собакам" - это хотят запретить, наверное, правильно,
а если сидят молодые здоровые наглые тетки в соцсетях - размещают фотки и клянчат деньги - это почему не запретить ?
08.05.2018, 19:58
Гость: Махмут

"В Москве запретят попрошайничество с участием животных"
- А с участием людей почему не запретят?
08.05.2018, 17:15
Гость: Бобориха

Это очень Правильное решение!!!!!
Все комментарии (4)
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