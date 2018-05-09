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Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве

15:11 9.05.2018
Фото с сайта moypolk.ru
Фото с сайта moypolk.ru

Колонна участников акции «Бессмертный полк» начала шествие по улицам столицы в сторону Кремля, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Мероприятие сопровождают музыканты, которые на аккордеонах играют фронтовые песни. Волонтеры раздают участникам акции георгиевские ленточки и питьевую воду в пластиковых бутылках. На маршруте шествия организовано несколько точек с полевой кухней. Участники мероприятия несут в руках портреты-транспаранты и фотографии своих героев. Некоторые участники шествия пришли на акцию с детьми.

В целях безопасности, всех участников акции предварительно досматривают сотрудники полиции с помощью металлодетекторов. Вдоль движения колонны дежурят несколько бригад «скорой помощи».

Присоединиться к акции можно на станциях метро: «Динамо» (открыта на вход во время всего шествия), «Белорусская» (открыта на вход во время всего шествия), «Маяковская» (будет закрыта по мере заполнения участка ул. Тверская около данной станции), «Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская» (закрыты с 13:00).

По данным организаторов акции, станции метро «Охотный ряд», «Площадь революции», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая», «Улица 1905 года», «Краснопресненская» и «Баррикадная» будут закрыты на вход-выход во время всего шествия.

Шествие пройдет по Ленинградскому проспекту, ул. Тверская, ул. Тверская-Ямская, через ул. Охотный ряд, Манежную и Красную площади. Далее колонна шествия распределяется по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 2018 г.

«Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В ходе акции участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2017 г. шествие «Бессмертный полк» объединило почти 8 млн человек по всей России. Число участников «Бессмертного полка» в столице превысило 750 тыс. человек.

Темы: Москва, Память о Великой Отечественной войне
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09.05.2018, 22:06
Гость: из Минска

В Беларуси это безабразие запрещено. Горжусь своим Президентом!
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