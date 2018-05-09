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Россия останется участником ядерного соглашения с Ираном

11:54 9.05.2018
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
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Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия останется участником международного соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает «Интерфакс».

Ранее МИД РФ осудил выход США из иранском ядерной сделки. Российские дипломаты не увидели оснований для ее разрыва, поскольку Иран выполняет взятые на себя обязательства, что подтверждает Международное агентство по атомной энергии.

О выходе США из иранской ядерной сделки 8 апреля объявил американский президент Дональд Трамп. Также он заявил, что в течение полугода США возобновят экономические санкции против Ирана.

Иран, а также Франция, Германия и Великобритания заявили, что сохранят ядерное соглашение. Евросоюз выразил беспокойство в связи с возвратом американских санкций против Ирана.

Иран в июле 2015 года согласился заморозить свою ядерную программу в обмен на снятие части международных санкций. Сделка была заключена между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. 

Темы: Россия, Сергей Лавров, США, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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09.05.2018, 13:10
Гость: Правильно

Ранее МИД РФ осудил выход США из иранском ядерной сделки. Российские дипломаты не увидели оснований для ее разрыва, поскольку Иран выполняет взятые на себя обязательства, что подтверждает Международное агентство по атомной энергии.

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Да не интересно это ядерное оружие Ирана никому. Режим не прогнувшиеся не устраивает.А если Трамп не будет двигаться в направлении войны ТО ОСУДЯТ ТРАМПА И НАЗНАЧАТ ИМПИЧМЕНТ . Трамп в кресле президентском усидеть хочет,он не дурак,не волнуйтесь.От этой сделки толку никакого. НУ И КТО СКАЗАЛ ЧТО ТРАМП НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ И МЯГКОТЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК? у РОТШИЛЬДОВ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ТРАМПА? НУ ТАК ЭТИМ ПАКОСТНИКАМ И НАДО. Их марионетки Меркель и МАкрон отговаривали Трампа не разрывать сделку. Так и надо им не хотят платить за НАТО.
09.05.2018, 12:00
Гость: Остап

Непонятно. Если Трамп выходит из соглашения, то что остается? При всем уважении- это соглашение между США и Ираном.
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