Россия останется участником ядерного соглашения с Ираном

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия останется участником международного соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает «Интерфакс».

Ранее МИД РФ осудил выход США из иранском ядерной сделки. Российские дипломаты не увидели оснований для ее разрыва, поскольку Иран выполняет взятые на себя обязательства, что подтверждает Международное агентство по атомной энергии.

О выходе США из иранской ядерной сделки 8 апреля объявил американский президент Дональд Трамп. Также он заявил, что в течение полугода США возобновят экономические санкции против Ирана.

Иран, а также Франция, Германия и Великобритания заявили, что сохранят ядерное соглашение. Евросоюз выразил беспокойство в связи с возвратом американских санкций против Ирана.

Иран в июле 2015 года согласился заморозить свою ядерную программу в обмен на снятие части международных санкций. Сделка была заключена между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.