Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково»

Дмитрий Медведев предложил исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд «Сколково».

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В настоящее время «Сколково» возглавляет глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он отвечает за отношения организации с госорганами и определяет направления развития, а также является сопредседателем совета фонда.

Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, уточняет один из собеседников «Ведомостей».​

Согласно уставу фонда, председатель правления избирается на два года советом организации. При этом процедура замены президента в данном документе не прописана.