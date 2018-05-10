Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково»
Дмитрий Медведев предложил исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд «Сколково».
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
В настоящее время «Сколково» возглавляет глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он отвечает за отношения организации с госорганами и определяет направления развития, а также является сопредседателем совета фонда.
Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, уточняет один из собеседников «Ведомостей».
Согласно уставу фонда, председатель правления избирается на два года советом организации. При этом процедура замены президента в данном документе не прописана.