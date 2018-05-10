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Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково»

11:20 10.05.2018
Аркадий Дворкович © KM.RU, Игорь Варнавский
Аркадий Дворкович © KM.RU, Игорь Варнавский
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Дмитрий Медведев предложил исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд «Сколково».

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В настоящее время «Сколково» возглавляет глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он отвечает за отношения организации с госорганами и определяет направления развития, а также является сопредседателем совета фонда.

Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, уточняет один из собеседников «Ведомостей».​

Согласно уставу фонда, председатель правления избирается на два года советом организации. При этом процедура замены президента в данном документе не прописана. 

Темы: Проект «Сколково», Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 14:27
Гость: славянин

На всех уровнях власти и бизнеса уже зашкаливает конспирология. Такого не было даже во времена их "идейного" единоверца Троцкого. Зато сегодня они верные продолжатели дела Троцкого радуются. Все у них получилось - они у власти, они рулят в бизнесе, они насаждают свои правила в культуре и образовании. Посмотрим как они реализуют президентский "РЫВОК". Опять найдут причины типа "мы не можем, вкладывать деньги в Россию, боимся что все разворуют". Во всем либеральная ложь.
10.05.2018, 14:11
Гость: Бтр

Все бездарное и бесполезное жулье остается при своей кормушке.
10.05.2018, 13:28
Гость: а

куда, чубайса дели? Хотя, говорят, хрен редки не сладше. Все равно все кормушки будут контролировать богом избранные.
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