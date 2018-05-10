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В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»

10:38 10.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме подготовлены поправки в «закон Димы Яковлева», предлагающие распространить его действие на тех, кто вмешивается в российские выборы. Законопроект планируют внести все четыре думские фракции, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Поправки, сообщил Исаев, будут касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ». «Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», — сообщил он.

Один из авторов законопроекта депутат от «Единой России» Виктор Пинский сообщил, что иностранные структуры, которых признают виновными во вмешательстве в выборы в РФ, могут получить статус «нежелательных организаций», сообщает "Интерфакс".

В свою очередь первый замруководителя фракции Справедливая Россия» Михаил Емельянов, также выступивший соавтором проекта поправок, сообщил что «закон Димы Яковлева» может быть распространен на страны Европы, в первую очередь на Великобританию.

«Эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным», — сказал он.

В базе данных Госдумы проект поправок в «закон Димы Яковлева» на момент написания новости размещен не был.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», также известный как «закон Димы Яковлева», был принят в декабре 2012 года. Он был разработан в ответ на американский «закон Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека.

«Закон Димы Яковлева», в числе прочего, запретил гражданам США усыновлять детей в России, ввел запрет на деятельность в РФ финансируемых из США политических НКО, а также на работу в стране некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

В первых редакциях «закон Димы Яковлева» распространялся только на США, но затем в нем появилась формулировка, согласно которой под его действие подпадают все страны, ограничившие въезд россиян и арестовавшие их активы, «по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека».

С 2015 года в России Генпрокуратура может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Сотрудничество с «нежелательными организациями» предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы. 

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Дети
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 14:39
Гость: Закон Димы Яковлева

Этот закон - позор Гос.Думы и России в целом!!!
Демонстрация нашей глупости. Это я без эмоций говорю. Серьёзно.
10.05.2018, 13:04
Гость: Трезвый

Закон Димы работает худо бедно,но выборочно и надо его изложить в более конкретном виде.Кроме того архиважно для внедрения в РФ буржуазной демократии принять закон о запрещение администраций всех уровней заниматься организаций выборов и вмешиваться в деятельность избирательных комиссий признав это тяжким преступлением против государства.Честные выборы с равным доступом к СМИ без вмешательства вертикали власти поможет продлить на несколько лет буржуазный строй в стране создав иллюзию волеизъявления народа.Все нарушения закона о выборах по факту приближает крах буржуев и власти должны понимать это если хотят править и дальше.
10.05.2018, 10:56
Гость: перед расширением закона Димы Яковлева

надо навести справки о состоянии здоровья у Ахеджаковой и у Ефремова;
а то, не ровен час, у Лии опять случится кака-нить истерика, а Миша срочно уйдет в запой... потом виноваты будем, что нет у нас талантливых актеров.
Да еще этот, музыкант этот, как его, - Макаревич! не дай Бог, философствовать начнет...расстроится, голосовал, небось, за штучку эту - собчачку.
Такой вот, падёж населения может произойти!
Ухудшат они нам, демографическую ситуацию.
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