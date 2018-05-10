В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»

В Госдуме подготовлены поправки в «закон Димы Яковлева», предлагающие распространить его действие на тех, кто вмешивается в российские выборы. Законопроект планируют внести все четыре думские фракции, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Поправки, сообщил Исаев, будут касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ». «Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», — сообщил он.

Один из авторов законопроекта депутат от «Единой России» Виктор Пинский сообщил, что иностранные структуры, которых признают виновными во вмешательстве в выборы в РФ, могут получить статус «нежелательных организаций», сообщает "Интерфакс".

В свою очередь первый замруководителя фракции Справедливая Россия» Михаил Емельянов, также выступивший соавтором проекта поправок, сообщил что «закон Димы Яковлева» может быть распространен на страны Европы, в первую очередь на Великобританию.

«Эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным», — сказал он.

В базе данных Госдумы проект поправок в «закон Димы Яковлева» на момент написания новости размещен не был.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», также известный как «закон Димы Яковлева», был принят в декабре 2012 года. Он был разработан в ответ на американский «закон Магнитского», который ввел визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению властей США, к нарушениям прав человека.

«Закон Димы Яковлева», в числе прочего, запретил гражданам США усыновлять детей в России, ввел запрет на деятельность в РФ финансируемых из США политических НКО, а также на работу в стране некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

В первых редакциях «закон Димы Яковлева» распространялся только на США, но затем в нем появилась формулировка, согласно которой под его действие подпадают все страны, ограничившие въезд россиян и арестовавшие их активы, «по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека».

С 2015 года в России Генпрокуратура может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Сотрудничество с «нежелательными организациями» предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.