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Россиянам запретят жарить шашлыки во время проведения ЧМ-2018

09:56 10.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018, будет введен особый противопожарный режим. Соответствующая рекомендация была направлена в регионы правительственной комиссией по ликвидации ЧС, пишет газета «Известия».

Согласно документу, особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти, но в большинстве случаев под запрет также попадают пикники с жаркой шашлыков на мангалах. В частности, нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

В случае обострения лесопожарной обстановки, гражданам также может быть запрещено посещение лесов.

Обеспечивать особый противопожарный режим должны будут власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом. Патрулировать территории на предмет нарушений будут также добровольные пожарные и активные граждане.

В условиях такого режима будут действовать повышенные штрафы, которые составят от 2 до 5 тысяч для физических лиц, от 15 до 40 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Темы: Лесные пожары в России, Пожары и возгорания в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 14:17
Гость: Бтр

А что еще делать, смотреть как наши футбоглисты продувает всем подряд ?
10.05.2018, 14:06
Гость: *

"И правильно сделают, придурков пьяных на природе вагон и маленькая тележка, не хватало там еще и пьяных отмечателей игр" - и как это кляти комуняки, кговавый тоталитагный гежим не додумался до этого во время олимпиады-80!
10.05.2018, 14:01
Гость: *

"В частности, нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях" - осталось только выяснить, будут ли МЧСники со спецназовским подкреплением врываться на дачи, если оттуда тянет неуставным запахом мяса на углях... Кривые законы + запредельная коррупция дают огромную возможность для полета фантазии чиновников!
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