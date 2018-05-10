Россиянам запретят жарить шашлыки во время проведения ЧМ-2018

В городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018, будет введен особый противопожарный режим. Соответствующая рекомендация была направлена в регионы правительственной комиссией по ликвидации ЧС, пишет газета «Известия».

Согласно документу, особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти, но в большинстве случаев под запрет также попадают пикники с жаркой шашлыков на мангалах. В частности, нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

В случае обострения лесопожарной обстановки, гражданам также может быть запрещено посещение лесов.

Обеспечивать особый противопожарный режим должны будут власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом. Патрулировать территории на предмет нарушений будут также добровольные пожарные и активные граждане.

В условиях такого режима будут действовать повышенные штрафы, которые составят от 2 до 5 тысяч для физических лиц, от 15 до 40 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.