..Володин: Мутко отличает знание русского языка, на стройке это важно..

Хорошее знание русского языка — только в плюс кандидату в вице-премьеры Виталию Мутко, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя реакцию депутатов фракции на объявление Дмитрия Медведева.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с «Единой Россией» озвучил кандидатов на должности заместителей председателя правительства РФ.

«Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич (Мутко) — человек, который обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать. По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный, работа на конечный результат — это основное качество, его особенность, и то, что он берет на себя — это тоже хорошо. Его хорошо отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно. А тот, кто увлекается иностранными языками… в точечной настройке ему будет тяжело. Это качество тоже в плюс Виталия Леонтьевича», — цитирует Володина ИА REGNUM.

Реакцию фракции (смех в зале) спикер Госдумы объяснил неожиданностью решения Медведева.

«Такая реакция была скорее всего больше из-за того, что это было решение неожиданное, но, как вы понимаете, такие решения и дают результат», — сказал спикер Госдумы.