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Володин: Мутко отличает знание русского языка, на стройке это важно

18:33 10.05.2018
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Хорошее знание русского языка — только в плюс кандидату в вице-премьеры Виталию Мутко, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя реакцию депутатов фракции на объявление Дмитрия Медведева.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с «Единой Россией» озвучил кандидатов на должности заместителей председателя правительства РФ.

«Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич (Мутко) — человек, который обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать. По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный, работа на конечный результат — это основное качество, его особенность, и то, что он берет на себя — это тоже хорошо. Его хорошо отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно. А тот, кто увлекается иностранными языками… в точечной настройке ему будет тяжело. Это качество тоже в плюс Виталия Леонтьевича», — цитирует Володина ИА REGNUM.

Реакцию фракции (смех в зале) спикер Госдумы объяснил неожиданностью решения Медведева.

«Такая реакция была скорее всего больше из-за того, что это было решение неожиданное, но, как вы понимаете, такие решения и дают результат», — сказал спикер Госдумы.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Правительство России
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 23:56
Гость: В 1987 году, Мутко, находясь на должности

самое интересное было раньше: из солнечной Кубани приехал учиться на матроса-моториста в ПТУ,потом в комитет комсомола управления Северо-Западного речного пароходства. Оттуда его порекомендовали в Ленинградское речное училище, в котором так успешно зарекомендовал себя, что его оставили в училище секретарем комитета комсомола, а затем пригласили в Кировский райком КПСС. Здесь он также не растерялся, пройдя за неполные семь лет путь от инструктора райкома до председателя райисполкома.
С Собчаком познакомился во время «ВИП-банкета» на борту теплохода «Анна Каренина», одним из организаторов которого была его жена, работавшая тогда в Балтийском морском пароходстве.

Стремительная карьера, но к строительству не имеет никакого отношения.
10.05.2018, 23:48
Гость: откуда инфо что Мутко хорошо знает русский язык

он что, диктант писал, или они другое имели в виду, что на стройке может пригодиться.
10.05.2018, 23:18
Гость: что в лоб, что по лбу

..Володин: Мутко отличает знание русского языка, на стройке это важно..
* И один и другой трудились кем-то и где-то, полит.спорт.говорунами-мимиками..
А значит, что в строительстве иль ином пром.хозяйстве, ни один ни другой ни бельмеса не шурупят..-разве, что их посещали, ну и еще оплачивали стройки собственных квартир-домов-дач..
На яву "забавная", но много чего объясняющая связь именуемая перекрестным "опылением" и описываемая фразами: короля играет свита и вертикаль власти.
При вертикали власти, король собирает свиту соответствующую своему уровню разумения.., но в этом случае и свита может играть короля лишь в пределах его разумения, т.е. глупцы глупцов, умники умников, убожества убожеств, посредственности посредственностей, а чиновники чиновников..
В общем, каков король -такова и свита и какова свита -таков и король, а кушать и вкусно хочется Всегда.
Отсель и говорильня о монархии, парламентской республике, изменении числа-сроков правления и пр. "прорывные" идейки по пилежу Кормушки, "законо"творчеству..
Нам настырно предлагают принять за чистую монету игру-хотелки некой уродливой рос."полит"химеры, сляпанной лишь из "головы" и "хвоста".
Смешно и грустно: убогая реальность, где король и свита не могут существовать друг без друга.
Но ничего не ново под Солнцем..-все проходит и это когда-то Пройдет.
..Жаль только -жить в эту пору прекрасную,
уж не придется -ни мне, ни тебе..
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