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СПЧ предложил отмечать избрание президента амнистией

09:34 10.05.2018
Михаил Федотов. Фото с сайта wikimedia.org
Михаил Федотов. Фото с сайта wikimedia.org
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По случаю избрания президента, Совет по правам человека выступил за административную амнистию. Глава президентского совета СПЧ считает, что распространить ее нужно на нарушителей ПДД и миграционного законодательства.

Как сообщает «Коммерсант», Федотов считает, что амнистия должна стать традиционной по случаю избрания президента, такая традиция существует во Франции. По его мнению, «цена» амнистии для бюджета окажется невысокой, так как многие нарушители ПДД не платят штрафы.

Также по его замыслу амнистия распространится на нарушителей «некоторых положений миграционного законодательства»: штрафы за такие нарушения затрудняют или делают невозможным въезд иностранных граждан в Россию, даже если они много лет работают в стране и являются квалифицированными специалистами.

Федотов подчеркивает, что в КоАП предусмотрено списание штрафов по административной амнистии, но она никогда не проводилась. При этом кодекс механизмов проведения такой процедуры не содержит, поэтому их необходимо будет прописать. В СПЧ планировали лоббировать уголовную амнистию, однако консенсуса по этому вопросу достичь не удалось.

Амнистии в России проводятся по случаю юбилеев Победы в Великой Отечественной войне, начиная с 2000 года. В 2013 году проводилась амнистия в честь 20-летия приятия Конституции (в этом году она будет отмечать 25-летие). Амнистии по случаю назначения президента в России не проводились. 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России
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Комментарии читателей
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10.05.2018, 14:21
Гость: Бтр

Может наоборот, избрали допустим, и президент кого то должен посадить из бывшего правительства, и ведь есть и кого и за что, можно даже в ходе предвыборной кампании озвучивать кандидатуры на кичу.
10.05.2018, 14:14
Гость: *

Чтобы амнистировать Ходора ВВП понадобилось только желание, а вот чтобы амнистировать Квачкова - никакого радостного/торжественного повода не хватит...
10.05.2018, 12:15
Гость: Алекс Дорф

Евгейское лобби печется об обворовавших Россию соплеменниках.
Пока не освободят Квачкова - грошь цена их "человеколюбию" и "правам человека". Лживые бесы.
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