]]> ]]>
Главная В России Новости

Пожизненно осужденный за убийство пяти байкеров покончил с собой в СИЗО

13:02 10.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Илья Асеев, приговоренный к пожизненному заключению за убийство пяти членов байк-клуба, найден мертвым в камере СИЗО в Зеленограде, сообщила пресс-служба ФСИН.

Предположительно, он совершил самоубийство. СК начал проверку, сообщает "Интерфакс".

«Осужденный найден мертвым в камере. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, осужденный совершил суицид», — сказал сотрудник пресс-бюро.

Илья Асеев был приговорен к пожизненному заключению за убийство пяти членов байк-клуба, совершенное в подмосковной деревне Челохово в ночь на 8 мая 2016 года.

Погибшие собирались готовить в деревне площадку для концерта в честь 9 мая. Считается, что между ними и Асеевым произошел конфликт; он сходил домой за карабином и застрелил их. Сам он говорил, что хотел выстрелить в воздух, но случайно застрелил одного из байкеров, после чего решил убить остальных как свидетелей.

Темы: Зеленоград, Расследование преступлений в России, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.05.2018, 14:54
Гость: АКМ

Этого мало ему за убитых пятерых ребят. Просто в сознании не умещается как такие вообще живут и чем они думают когда совершают преступление. Похоже он считал что ему это сойдет с рук.
10.05.2018, 14:47
Гость: ABCD

То что СИЗО в РФ проходной двор для "большого криминала" и там за деньги могут что угодно, не для кого не секрет. Вполне вероятно байкеры имевшие связи в криминале могли просто отомстить за своих.
В любом случае это серьёзный прокол начальства СИЗО и за каждый такой прокол нужно руководство отдавать под суд. Читал, что при СССР за все годы было всего два "удачных" суицида в СИЗО, а сейчас одного за другим выносят. И это при усилении технических возможностей за контролем, видеокамеры и прочее. И всё равно "никто нечего не видел".
10.05.2018, 14:31
Гость: А

Вы, наверное, под властью эмоций это заявили. Простительно.
Но чем Вы в своей жестокости отличаетесь от тех, кто совершил тяжкое преступление? Только тем, что пока не совершили, но в мыслях своих Вы человек очень жестокий и злой...
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.