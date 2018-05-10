Россияне назвали самых ценных партнеров страны

Граждане России считают Китай самым ценным государством‐партнером для страны. К такому выводу пришли социологи фонда «Общественное мнение», сообщило РИА ФАН.

Согласно результату опроса, 33% опрошенных поместили Китай на первое место среди наиболее ценных партнеров. Второе место досталось Белоруссии, за которую проголосовали 13% респондентов. Тройку лидеров замкнули США, эту страну назвали самым ценным партнером 8% россиян. При этом отмечается, что около 27% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Социологи также выяснили, с какой страной на данный момент Москве важнее всего развивать экономическое сотрудничество. Пальма первенства и здесь досталась Китаю (48% респондентов). Еще 26% россиян назвали Белоруссию, а 23% — Германию.

Тем не менее 43% опрошенных полагают, что международные отношения с Россией заметно ухудшились. В 2015 году так считали лишь 26% респондентов. Что касается стран, с которыми у России самые плохие отношения, то здесь россияне выделили США, Украину, Великобританию, Францию и Германию.

Как сообщалось ранее, большинство россиян считают, что к РФ в мировом сообществе относятся уважительно. При этом 82% уверены, что другие государства боятся Россию.