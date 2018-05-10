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Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы

14:13 10.05.2018
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Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как пишет РИА Новости, со стороны федеральных органов координацией подготовки выступит организационный комитет «Победа». Совместно с правительством оргкомитет за три месяца должен подготовить план основных праздничных мероприятий, в том числе с участием глав иностранных государств.

В свою очередь Министерство иностранных дел должно обеспечить политико-дипломатическое содействие.

Кроме того, президент поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Федеральные и региональные органы исполнительной власти обязаны помогать ветеранам в решении вопросов социальной защиты, а также приводить в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, содействовать поиску и захоронению останков погибших воинов.

Напомним, 75-летие Победы в ВОВ будет отмечаться в 2020 году.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России, Владимир Путин
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