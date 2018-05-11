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Олег Дерипаска отказался от трех частных самолетов из-за санкций США

08:15 11.05.2018
Миллиардер Олег Дерипаска. Фото с сайта pixabay.com
Миллиардер Олег Дерипаска. Фото с сайта pixabay.com
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Миллиардер Олег Дерипаска отказался от трех арендованных им частных самолетов Gulfstream G550. Он больше не может пользоваться ими из-за санкций США, пишет Reuters со ссылкой на компанию Freestream, которую владельцы воздушных судов наняли для их продажи.

Директор Freestream Алиреза Иттихадьех сообщил агентству, что самолеты принадлежат банкам Credit Suisse и Raiffeisen. Они были переданы через стороннюю компанию структурам Дерипаски по договорам лизинга. «Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску», — сказал директор Freestream.

Иттихадьех сообщил, что владельцы решили продать самолеты, как только компании Дерипаски отказались от аренды. «Банку не нужны эти активы, — сказал он. — Банки забирают активы, как только происходит возврат арендованного имущества, они его либо продают, либо передают в повторную аренду. В данном случае, у них активы пятилетней давности, и они решили их продать».

Начальная цена двух выставленных на продажу самолетов составляет 30 миллионов долларов; цена третьего неизвестна. Как отмечает Reuters, стоимость нового Gulfstream G550 достигает 50 миллионов долларов.

Минфин США в апреле ввел санкции против 24 россиян, которые, по мнению американских властей, имеют связи с Владимиром Путиным. В списке оказался Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании, включая крупнейшего в мире производителя алюминия «Русал». За сотрудничество с ними Вашингтон может наложить санкции на любую компанию.

После объявления о санкциях «Русал» подешевел на Гонконгской бирже вдвое, на Московской — на четверть. Вскоре после того, как Минфин США разъяснил, что санкции с компании могут быть сняты в случае отказа Дерипаски от контроля над ней, бизнесмен согласился снизить свою долю в холдинговой фирме En+, через которую он владеет акциями «Русала».

Темы: США, Бизнес и предпринимательство в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 14:32
Гость: Время Ч.

Вам мало своих аферистов?
11.05.2018, 13:17
Гость: Мам, а тоже хочу самолёт...

-вот подрастёшь, разбогатеешь, купишь себе "Русал" и все самолёты будут твои.
- мам, а как это разбогатеть?
- не знаю, сама не разбогатела.
- мам, почему не разбогатела?
- сынок, жила всю жизнь честно.
11.05.2018, 11:51
Гость: беднягам-миллиардерам

правящий олигархический режим поможет из государственного бюджета. Вот повысят пенсионный возраст и цены на предметы первой необходимости, глядишь - и наскребут требуемую сумму. А то как же бедняги-миллиардеры без новых самолетов, яхт и зарубежных вилл смогут обходиться?
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