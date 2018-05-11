Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Депутаты "Единой России" предложили Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. Эта должность станет вакантной в связи с переходом Татьяны Голиковой в правительство на пост вице-премьера.

"Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретится с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру", - сообщил "Интерфаксу" в четверг первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

По словам Исаева, парламентское большинство видит в Кудрине "квалифицированного оппонента, выступающего с конструктивных позиций".

Представитель руководства фракции обратил внимание на то, что по целому ряду вопросов Кудрин "является оппонентом правительства и парламентского большинства". "И не секрет, что мы часто вступали с ним в полемику", - добавил депутат.

Но, уверен представитель "Единой России", для общества полезно, что столь важную в структуре государства позицию будет занимать человек, не входящий в парламентское большинство, не состоящий в партии "Единая Россия", лидером которой является председатель правительства Дмитрий Медведев.

Что касается квалификации А.Кудрина, то с его "послужным списком" сомневаться в ней не приходится - у него "огромный опыт" работы и правительстве, и в Комитете гражданских инициатив, отметил Исаев.

Пресс-секретарь экс-министра финансов Павел Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что "предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать".