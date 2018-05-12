Против мужчины, пронесшего росгвардейца в московском метро, возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, пронесшего по вестибюлю московского метро сотрудника Росгвардии.

"На станции "Сухаревская" Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю",- цитирует "Интерфакс" сообщение Следственного комитета РФ.

В нем отмечается, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

На опубликованном видео видно, как молодой человек без видимых причин хватает сотрудника Росгвардии и проносит его по вестибюлю станции метро.