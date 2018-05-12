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Против мужчины, пронесшего росгвардейца в московском метро, возбуждено дело

09:47 12.05.2018

Следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, пронесшего по вестибюлю московского метро сотрудника Росгвардии.

"На станции "Сухаревская" Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю",- цитирует "Интерфакс" сообщение  Следственного комитета РФ.

В нем отмечается, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

На опубликованном видео видно, как молодой человек без видимых причин хватает сотрудника Росгвардии и проносит его по вестибюлю станции метро.

Темы: Правоохранительные органы в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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12.05.2018, 16:37
Гость: Алекс Дорф

Опозорил гвардейца! Теперь обязан жениться!
12.05.2018, 16:22
Гость: Ибрагим

Да отпустили нашего парня ,звонок из Чечни помог,
теперь этого росгвардейца можно таскать,на руках ,дали добро сверху.
12.05.2018, 16:16
Гость: Суд отклонил арест уроженца Чечни

Ислама Малекова ,пронёсшего сотрудника росгвардии на руках ,ради забавы .(а был-бы это Иван Сидоров то впаяли-бы лет десять )
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