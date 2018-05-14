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Публичные слушания по поводу свалки ТБО «Ядрово» отменили

17:37 14.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Утром 14 мая жители подмосковного Щелканово вышли на акцию протеста против строительства мусорного полигона для твердых бытовых отходов Ядрово.

Как передает корреспондент Накануне.RU, таким образом они хотели еще раз продемонстрировать свое несогласие с решением о строительстве в преддверии публичных слушаний по вопросу о разрешении использовать земельный участок под мусорный полигон. Слушания в итоге были отменены.

Примечательно, что накануне акции протеста неизвестные подожгли беспокоящую местных свалку, также из гладкоствольного оружия был обстрелян один из мусоровозов, а его водитель госпитализирован.

Акция протеста в Щелканово привлекла повышенное внимание органов правопорядка. Как сообщается в телеграмм-каналах и группах в соцсетях, которые следят за развитием событий, полиция пока не смогла задержать ни нападавших на мусоровоз, ни поджигателей.

При этом некоторые активисты уверены, что поджог и обстрел мусоровоза инициированы их оппонентами, чтобы дать повод властям жестко подавить выступления.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 19:35
Гость: Время Ч.

Да нет. Этим занимаются Домофоны, Коты, Павлуши, Карлуши и иже с ними. За мзду, конечно.
14.05.2018, 19:34
Гость: Время Ч.

Нет. э
14.05.2018, 18:45
Гость: гнус

"Прорыв",как у "старого" так и "нового"правительства -это помойки и "заткнуть" этот "прорыв" нечем.Окромя "слуг народа" типа Исаева,справный мужик ,только рядом стоять опасно ,пуговица на "пинжаке" может в лоб "выстрелить".
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