Евросоюз расширил санкции из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Эти меры были объясненены проведением в республике выборов президента России. Источник агентства не уточнил подробностей. Решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести новые ограничения из-за "подрыва территориальной целостности Украины".

В Центризбиркоме подобные планы назвали неконструктивным решением, которое говорит о "неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события".

В ЦИК подчеркнули, что все действия крымчан не только отвечают нормам Конституции, но и соответствуют международным стандартам.

Выборы президента России прошли 18 марта, явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.