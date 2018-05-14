]]> ]]>
Главная В России Новости

Евросоюз расширил санкции из-за выборов в Крыму

14:08 14.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Эти меры были объясненены проведением в республике выборов президента России. Источник агентства не уточнил подробностей. Решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести новые ограничения из-за "подрыва территориальной целостности Украины".

В Центризбиркоме подобные планы назвали неконструктивным решением, которое говорит о "неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события".

В ЦИК подчеркнули, что все действия крымчан не только отвечают нормам Конституции, но и соответствуют международным стандартам.

Выборы президента России прошли 18 марта, явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.

Темы: Россия, Крым, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.