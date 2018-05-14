Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций внесен в Думу

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за действия, способствующие введению санкций в отношении России, а также за соблюдение этих санкций. Документ 14 апреля размещен в базе данных нижней палаты парламента. Среди авторов законопроекта лидеры всех четырех думских фракций.

Документ предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс — «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». Наказание по этой статье предлагается установить в виде штрафа до 600 тысяч рублей или ограничения свободы до четырех лет.

Также предполагается наказывать граждан за «умышленные действия, которые привели или могли привести к введению санкций» штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 200 тысяч рублей.

На законопроект, как писала «Российская газета», получены положительные заключения правительства и Верховного суда.

О планах ввести уголовную ответственность для тех, кто соблюдает санкции, введенные в отношении России, или способствует их введению, впервые стало известно в апреле вскоре после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. 11 апреля сообщалось, что работа над законопроектом завершена, и он готов к внесению.

На рассмотрение Госдумы в апреле также был внесен законопроект об ответных санкциях, которые могут быть приняты против США и других стран. Его рассмотрение в первом чтении назначено на 15 мая.

В первоначальной редакции законопроекта говорится, что запрет, в частности, может распространяться на лекарства и медицинскую технику. Ко второму чтению из документа предлагается убрать упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. При такой формулировке правительство сможет запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.