]]> ]]>
Главная В России Новости

Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций внесен в Думу

11:00 14.05.2018
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за действия, способствующие введению санкций в отношении России, а также за соблюдение этих санкций. Документ 14 апреля размещен в базе данных нижней палаты парламента. Среди авторов законопроекта лидеры всех четырех думских фракций.

Документ предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс — «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». Наказание по этой статье предлагается установить в виде штрафа до 600 тысяч рублей или ограничения свободы до четырех лет.

Также предполагается наказывать граждан за «умышленные действия, которые привели или могли привести к введению санкций» штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 200 тысяч рублей.

На законопроект, как писала «Российская газета», получены положительные заключения правительства и Верховного суда.

О планах ввести уголовную ответственность для тех, кто соблюдает санкции, введенные в отношении России, или способствует их введению, впервые стало известно в апреле вскоре после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. 11 апреля сообщалось, что работа над законопроектом завершена, и он готов к внесению.

На рассмотрение Госдумы в апреле также был внесен законопроект об ответных санкциях, которые могут быть приняты против США и других стран. Его рассмотрение в первом чтении назначено на 15 мая.

В первоначальной редакции законопроекта говорится, что запрет, в частности, может распространяться на лекарства и медицинскую технику. Ко второму чтению из документа предлагается убрать упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. При такой формулировке правительство сможет запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Экономические санкции и эмбарго, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.05.2018, 14:50
Гость: Kom

Греф на выход!
14.05.2018, 14:23
Гость: gvozd

санкции - это акт войны.
блокада, а это Блокада - всегда была поводом войн в истории.
по сути это инструмент Холодной Войны.
поэтому Надо Называть По Русски действие, а не заниматься выхолащиванием, как бы иврейцы или еще какие "партнеры" не обиделись..
организации Ведущие экономическую войну на стороне иностранных государств против рф - должны ликвидироваться, а руководители нести уголовную ответственность как за Государственные Преступления.
14.05.2018, 12:09
Гость: а также за соблюдение этих санкций

О, господин Греф готовится на выход! Он соблюдает санкции амеров против России и даже не скрывает это.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.