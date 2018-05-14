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Пресс-секретарь «Роснефти» извинился перед армянским премьером

12:34 14.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором принес извинения за свой «эмоциональный и непозволительный» комментарий о ситуации в стране. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Леонтьев, также занимающий пост вице-президента российской компании, заверил, что его комментарии в различных передачах не имеют никакой связи с позицией «Роснефти». Он выразил надежду, что его «неосмотрительное поведение» не отразится на сотрудничестве «Роснефти» с Арменией.

Ранее Михаил Леонтьев, комментируя в эфире радиостанции «Комсомольская правда» внутриполитическую ситуацию в Армении, заявил, что эта страна существует «благодаря и исключительно поддержке России». «Без поддержки России не было бы никакой Армении», — сказал журналист. В «Роснефти» позже заявили, что высказывания Леонтьева никак не соотносятся с официальной позицией компании в отношении сотрудничества с Арменией.

В Армении с начала апреля проходили массовые протесты оппозиции против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Под давлением митингующих Саргсян подал в отставку 23 апреля. 8 мая парламент Армении избрал новым премьер-министром страны лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Темы: Армения, Международные отношения, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 14:41
Гость: Хммм

Не "сколько, сколько", а какого возраста. "Мал мала меньше — (говорится обыкновенно о малых детях многочисленного семейства)".
14.05.2018, 14:09
Гость: он правду сказал

но в непозволительной для пресс-секретаря форме.
Высказываться как Михаил высказался об Армении позволительно на базаре.
14.05.2018, 14:04
Гость: сколько,сколько

Мал,мала меньше?
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