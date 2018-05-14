Стал известен вероятный состав нового правительства

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят посты в обновленном кабмине, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в парламенте.

Лавров возглавлял в правительстве Министерство иностранных дел, а Шойгу — Минобороны. "Гордеев и Силуанов, скорее всего, будут совмещать посты вице-премьеров и министров", — сказал собеседник агентства.

По словам инсайдера, вероятно, останется в правительстве и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом и.о. министра транспорта Максим Соколов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов уйдут со своих постов.

Эту информацию агенству подтвердил и другой источник в парламенте.

Правительство ушло в отставку в день инаугурации Владимира Путина. Тогда же президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок.

Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова и Константина Чуйченко.

Восьмого мая Госдума утвердила Медведева главой кабмина.