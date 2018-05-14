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Сенаторы заявили о попытках дискредитировать Путина с 2011 года

12:37 14.05.2018
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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США и ряд других западных стран начиная с 2011 года ставили конкретную задачу не допустить к президентскому посту лично Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на проект доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Сенаторы отмечают, что попытки повлиять извне на желание большинства граждан РФ оставить Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США и провозглашения в американском законодательстве России как официального противника коллективного Запада.

Для решения этой задачи предпринимались попытки по "дискредитации личности самого Путина и проводимой им внешней и внутренней политики как внутри самой России, так и по всему миру, максимальный раскол окружения президента, включая давних друзей и коллег". Кроме того, предпринимались меры по организации изоляции российского лидера не только на мировой арене, но и внутри РФ, отмечает глава комиссии Андрей Климов.

Среди прочих направлений недружественной политики по отношению к России законодатель также подчеркнул организацию и раздувание в СМИ и иными методами разнообразных скандалов и проблем, в том числе надуманных, для того, чтобы спровоцировать высшее руководство России на неадекватные реакции, "заставить его совершать недопустимые ошибки". Речь идет о скандалах, раздуваемых военно-политическими, дипломатическими, финансово-экономическими методами.

Климов отметил, что комиссией выделено десять видов вмешательства извне в период минувшей выборной кампании. Среди них проведение соцопросов в российских регионах за счет иностранного финансирования, публичное навязывание извне конкретных кандидатов в президенты РФ, ведение пропаганды из-за рубежа на территорию России, проведение кибератак из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ.

Темы: Международная политика, Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 14:51
Гость: Пенсионер П

Добавлю из другой статьи КМ:
Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в списке богатейших людей Великобритании. Ежегодный рейтинг опубликовало издание The Sunday Times.
Состояние Усманова оценивается в 10,56 миллиарда фунтов стерлингов (14,3 миллиарда долларов), за год оно уменьшилось на 1,23 миллиарда фунтов.

Самым богатым человеком Великобритании газета назвала главу нефтехимической компании Ineos Джима Ратклиффа с состоянием в размере 21,05 миллиарда фунтов. Второе место заняли братья Шри и Гони Хиндуджа (20,64 миллиарда), третье — выходец из СССР Леонид Блаватник (15,26 миллиарда).

Роман Абрамович оказался в рейтинге на 13 месте, его состояние, за год увеличившееся на 1,2 миллиарда фунтов, оценивается в 9,33 миллиарда.
=
И кто кого тут дискредетирует?
И так всё ясно.
14.05.2018, 14:12
Гость: Шахтер

Гнусная и циничная ложь Климова для оправдания воров, упырей, предателей и преступников засевших в нашей Отчизне. А самое главное - оправдать главного высшего подонка (ВП), уничтожающего со своей бандитской и уголовной вертикалью Россию и ее народ.
14.05.2018, 13:59
Гость: Пенсионер П

А то мы не в России живем и не видим, что тут делается...
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