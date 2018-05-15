Госдума приняла в первом чтении законопроекты о санкциях против США

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям. За документ проголосовали единогласно все 412 депутатов, присутствующих на заседании.

Одновременно с законопроектом о контрсанкциях парламентарии приняли поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России. За них также депутаты проголосовали единогласно.

Второе чтение законопроектов состоится 17 мая.

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Он был разработан после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских чиновников и крупных бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

В первоначальной редакции, которая была вынесена на голосование 15 мая, перечислены конкретные сферы, в которых правительство может запрещать импорт из стран, принявших санкции в отношении России. В этот список, в частности, попали лекарства и медицинская техника. В связи с этим благотворительные организации обратились с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медицинской техники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров.

11 мая совет по законотворчеству Госдумы предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. Однако у правительства останется возможность запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет.