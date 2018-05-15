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СМИ сообщили о возможном переходе Бастрыкина в Конституционный суд‍

10:40 15.05.2018
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в скором времени может покинуть свой пост и стать судьей Конституционного суда. При этом все обойдется без отставок действующих судей, так как в инстанции есть несколько вакантных мест. Об этом РИА «Новости» заявил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник информагентства отметил, что вместе с Бастрыкиным в КС может перейти начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева. По мнению источника, она является «одним из самых достойных кандидатов» на место нынешнего председателя КС Валерия Зорькина. Причиной перестановки является самочувствие 75-летнего Зорькина, отметил источник.

«Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», — объяснил собеседник агентства. Тем не менее, закон не предусматривает возрастного ценза для его должности.

В Конституционном суде отказались комментировать сообщения о возможном уходе его нынешнего председателя, отметив, что не располагают соответствующей информацией.

Ранее руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов говорил о том, что на базе СКР может быть создана «единая служба следствия». «Я могу сказать, не со всей долей уверенности, что это очень вероятно, что так и будет», — отмечал он.

Сам Бастрыкин уверял, что не готов возглавить объединенное силовое ведомство, при этом с ликвидацией Следственного комитета он не согласен. ​«Мы слишком мало работали, чтобы делать скоропалительные выводы о ликвидации», — отмечал глава СКР.

Как писал «Коммерсант», вопросы к СК России появились по итогу дела против криминального авторитета Шакро Молодого. По версии гособвинения, несколько высокопоставленных сотрудников СК за взятки отпустили из СИЗО Андрея Кочуйкова — подручного «вора в законе» Шакро Молодого.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Конституционный суд России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.05.2018, 11:31
Гость: да уж

Человеку которому французские студенты устроили абструкцию за фразу ""ласточка" это разве пытка" только и место в КС. Хотя учитывая как конституцией дружно власти подтираются и удивляться в общем нечему.
15.05.2018, 11:08
Гость: Skeptik

Странно,
я то думал, по наивности, что на нары ... !
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