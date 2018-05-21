«Раз мы ввязываемся в экономическую войну, необходимо возвратить все валютные накопления в страну»

Депутат Госдумы Николай Арефьев - о законопроекте о санкциях против США

Дума рассмотрела в первом чтении проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Странно то, что под этим законом сначала подписалась вся фракция «Единой России», потом изменили решение и подписи поставили руководители всех фракций Государственной Думы. На мой взгляд, цель понятна - заставить всех депутатов проголосовать за закон, не вникая в суть.

Николай Арефьев. Стоп-кадр с YouTube

С одной стороны все вроде правильно. Вопрос о введении запретов на ввоз и вывоз продукции назрел давно. Хищнический вывоз сырья из России остановил собственное производство, а безудержный ввоз готовых товаров только усугубил положение во всех отраслях народного хозяйства страны.

Объявленное импортозамещение ведется черепашьими темпами, и его реализация до уровня 1990 года по нашим расчетам займет почти 100 лет.

Но и это не предельный срок. Как только начала повышаться цена на нефть, правительство бросило импортозамещение и во все тяжкие набросилось на импорт. За 2016 год импорт вырос на 23%, а за первый квартал текущего года на 21,7%. При этом рост промышленного производства составил 101,9%. То есть без роста.

Покупка машин оборудования и транспортных средств выросла на 25%, закупка продовольствия выросла на 10%, а изделий химии – на 26%. Сокращение до нуля собственного производства сориентировало сырьевые производства исключительно на экспорт. Рост экспорта зерна составил 164%, удобрений – 133%, цветных металлов – 162%, черных металлов – 135%. В прошлом году выработали тканей 1,1 млрд. кв. метров и продали за рубеж 960 млн. кв. м. – почти все! Фанеры произвели 3812 тыс. кв. м. – продали – 2760 тыс. кв. м. – три четвертых.

Теперь приглашаю представить, что мы вводим запрет на вывоз этой продукции, что станет с заводами-производителями и куда денутся их работники? Ярким примером такого запрета является Соликамский магниевый завод, выпускающий редкометалльное сырье (соединения редкоземельных элементов, ниобия, тантала). По всем видам своей редкометалльной продукции СМЗ не занимает доминирующего положения на мировом рынке.

Ввиду отсутствия либо нехватки в РФ переделов по дальнейшей переработке, СМЗ вынужден экспортировать свою редкометалльную продукцию (Редкоземельных элементов - до 100%, тантал - до 90%, ниобий - до 50%). Таким образом, запрет экспорта приведет к полной остановке предприятия, без работы останется 2.8 тыс. человек непосредственно сотрудников СМЗ + 1.5 тыс. человек сотрудников Ловозерского ГОКа (Мурманская область). «Уралкалий» (Соликамск), занятых на добыче и обогащении карналлита - сырья для производства магния.

Что касается ввоза на территорию России товаров и сырья, то здесь еще больше проблем, чем с экспортом. Об этом свидетельствует быстрый рост закупок в прошлом году и в текущем. Россия потеряла семенное хозяйство, и отказ от овощей влечет за собой потерю семян, а значит, и собственного производства овощей. Россия утратила маточное поголовье скота, особенно крупнорогатого, и выйти из положения самостоятельно в деле воспроизводства скота Россия не сможет.

Нет скота - нет молока, нет сыров, сметаны, сливочного масла, то есть половины продуктов питания детей стариков и всей промышленной кулинарии. Закупаем много! Молока – больше, чем производим. Треть сыров, четвертую часть мяса, десятую часть рыбы, лекарств – 12 тонн в месяц. Все это в советское время Россия производила сама. Сегодня, чтобы достичь уровня хотя бы 1990 года, нужно ограничение ввоза готовых товаров в страну и ограничение вывоза сырья для обеспечения собственного производства.

Поэтому КПРФ за введение санкций на ввоз и вывоз продукции, но при этом эти ограничения должны стимулировать собственное производство, а не усугублять его положение.

Вместе с тем законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» нельзя принимать однозначно.

Докладчик А.К. Исаев в своем докладе уточнил, что ко второму чтению из закона будут изъяты все пункты, предусматривающие санкции в отраслях экономики. То есть конкретика санкций будет изъята. Соответственно, законопроект будет рамочный и предоставлять в этом вопросе полную свободу действий правительству.

Однако к этому закону вносятся еще поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие жестокие наказания юридических и физических лиц вплоть до тюремного заключения на 4 года за несоблюдение введенных санкций.

А каких? Закон об этом не говорит. При этом авторы законопроекта прописали наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет юридическим лицам, то есть организациям.

Такого в юридической практике еще не было, чтобы весь трудовой коллектив, к примеру, фабрики отбывал срок на принудительных работах. Вызывает законный вопрос: а на кого же все-таки нацелены эти санкции? В мировой экономике Россия занимает 2,49%. США – 24,32%. Могут ли 2 процента России навредить 24 процентам США при полном отсутствии монопольных для мира отраслей в России? Не могут!

А вот санкции против российского предпринимательства, юридических и физических лиц гораздо внушительнее и жестче и конкретнее! Тогда против кого направлен этот закон? Чувствуется, что затеяно что-то не доброе.

Введение санкций потребует выхода России из ВТО. Мы должны отчетливо понимать, что сегодня в однополярном мире санкции вводить позволительно только США, все другие государства непременно попадут под штрафные санкции ВТО.

КПРФ внесла законопроект о выходе из ВТО, надо его незамедлительно принимать. Этим надо спасать собственный бизнес, ведь под санкции ВТО попадут прежде всего они. Получится парадоксальная ситуация: не будешь выполнять международные договорные обязательства - попадешь под санкции ВТО. Будешь выполнять эти обязательства – попадешь под санкции России.

Ну, и раз мы ввязываемся в экономическую войну, необходимо возвратить все валютные накопления в страну, имеется ввиду ЗВР, долговые обязательства США и других стран. Иметь деньги при себе всегда лучше, чем в кармане у чужого дяди.