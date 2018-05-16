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В Думу внесен законопроект о госмонополии на производство и оборот алкоголя

17:49 16.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает ввести государственную монополию на производство и оборот алкоголя и этилового спирта в России.

«Проектом федерального закона «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции, производимой с использованием этилового спирта (водки)» предусматривается введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции с использованием этилового спирта (водки) на территории Российской Федерации.

Данный законопроект разработан в связи с необходимостью принятия государственных мер по подавлению нелегального рынка производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в стране», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает, чтобы производство этилового спирта и алкоголя с использованием этилового спирта на территории РФ, а также их оборот (закупку, поставку, перевозку и хранение этилового спирта для последующего производства и оборота водки (кроме розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания и просто розничной торговли) осуществляют организации, в уставном капитале которых доля (вклад) участия РФ составляет 100%.

В целях обеспечения государственной монополии по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции законопроектом предлагается создать в 2020 г. общероссийскую организацию (объединение), которая объединит на правах филиалов все организации, осуществляющие производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции с учетом требований, установленных законом.

По мнению авторов законопроекта создание данной общероссийской организации возможно осуществить на базе ОАО «Роспиртпром» с передачей в ее структуру в качестве филиалов ныне работающих на этом рынке организаций, с увеличением доли государства в их уставном капитале (уставном фонде) от 50 до 100% за период 2019-2020 гг.

Кроме того, законопроектом предлагается установить дополнительные требования и меры по контролю за установкой и введением в эксплуатацию основного технологического нового оборудования, запасных частей к ним, а также усилить уголовную и административную ответственность за допущенные правонарушения в процессе производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

В целях усиления государственного контроля правительству Российской Федерации предлагается в срок до 1 октябрь 2018 г. подготовить и внести в Госдуму законопроект о национализации организаций, осуществляющих производство и оборот фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов».

Темы: Производство и продажа алкоголя, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 23:18
Гость: Ник16

По принципу - отморозить уши на зло бабушке.
16.05.2018, 22:27
Гость: Сергей Ярославль

Законопроект хороший, но по понятным причинам он законом не станет.
16.05.2018, 21:23
Гость: Русфанат

Правильный и давно назревший шаг. Отдавать производство спирта в руки жуликов - либеральная глупость! Сегодня каждая пятая бутылка поддельная, а число отравившихся растет с каждым годом. Да и вообще - "царевны кабаки" испокон веку важнейшая государственная доходная статья.
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