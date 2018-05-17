Россияне оценили работу Медведева на посту главы правительства

13:32

Почти половина жителей России положительно оценивает деятельность Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 49 процентов респондентов заявили, что Медведеву удалось собрать команду, которой можно доверять. Не согласны с данной точкой зрения 33 процента опрошенных.

Более половины россиян, 54%, положительно оценили работу кабинета министров в последние годы. Негативную оценку работе правительства РФ дали 38% респондентов. При этом 71 процент опрошенных характеризуют Медведева как компетентного и умного человека.

Что до работы нового кабинета министров, то 37 процентов россиян надеются, что она будет эффективной, 49% - заявили, что работа не будет существенно отличаться от предыдущих лет, 3% дали негативный прогноз.

7 мая после инаугурации президента Владимира Путина правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Позже Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост председателя нового правительства, депутатский корпус поддержал это назначение.