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ООН спрогнозировала сокращение населения РФ к 2050 году до 132 млн человек

09:28 17.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В 2050 году в России, по последним прогнозам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, будет проживать около 132 миллионов человек.

По сравнению с 2015 годом, население страны сократится более чем на 20 миллионов человек, говорится в докладе департамента.

110,6 миллиона россиян (74,4% населения) к 2050 году будут проживать в городах, 22,1 миллиона — в сельской местности.

Россия, следует из доклада, по-прежнему входит в число стран, где эксперты ООН ожидают сокращение населения в ближайшие несколько десятков лет.

Однако за последние годы прогнозы ООН по сокращению численности населения России к 2050 году несколько раз пересматривались в сторону улучшения.

Так, в докладе 2015 года Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН прогнозировал, что к 2050 году в России будут проживать около 129 миллионов человек. В 2009 году эксперты ООН ожидали сокращения населения России к 2050 году до 116 миллионов человек.

Согласно данным Росстата за 2017 год, общая численность населения России составляет 146,8 миллиона человек. В 2017 году естественная убыль населения России составила 134 тысячи человек. В России в 2017 году сократилась смертность (на 64 тысячи человек год к году), но одновременно снизилась и рождаемость (на 203 тысячи меньше, чем годом ранее).

Средняя продолжительность жизни в России в настоящий момент составляет 72,5 года. В майском указе, подписанном Владимиром Путиным в начале четвертого президентского срока, поставлена цель к 2024 году повысить продолжительность жизни в России до 78 лет.

Темы: Россия, Демографическая ситуация в России, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 10:51
Гость: Гоша

Однако при продолжении правления нынешней ельцинско-путинской либерастической, предательской, холуйской по отношению к США власти не останется в России и 100 млн. населения. Тенденции давно уже все налицо.
17.05.2018, 10:36
Гость: всё верно

медведев собирается стариков лишить пенсии , вот мы ускоренно и вымрем вскорости. а если перед кремацией ещё и коронки золотые изымать , то хватит и на отмену 29 февраля и замену его на 32 января( он же затейник у нас).
17.05.2018, 10:30
Гость: То количество будет

более, чем достаточно. 78 лет,
только чтобы все они были в радость.
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