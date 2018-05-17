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Ольга Васильева станет министром просвещения России

15:12 17.05.2018
Ольга Васильева. Фото с сайта wikimedia.org
Ольга Васильева. Фото с сайта wikimedia.org
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Исполняющая обязанности министра образования и науки Ольга Васильева в новом составе правительства России получит пост министра просвещения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванных федеральных чиновников и ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

На должность главы министерства науки и высшего образования претендуют заместитель Васильевой Григорий Трубников, руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Основным кандидатом источники РБК называют Трубникова.

Максим Топилин останется министром труда и соцзащиты, Вероника Скворцова — министром здравоохранения, пишет издание.

В новом российском правительстве Минобрнауки решено разделить на министерство просвещения (будет курировать школы и средние специальные учебные заведения) и министерство науки и высшего образования (университеты и научные институты). ФАНО будет ликвидировано, его функции перейдут министерству науки и высшего образования.

Правительство России 7 мая ушло в отставку — после очередного вступления Владимира Путина в должность президента. В новом составе правительства Дмитрий Медведев сохранит пост премьер-министра. Ожидается, что кандидатов на посты министров Медведев представит 18 мая на встрече с Путиным.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Правительство России
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Комментарии читателей
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17.05.2018, 17:52
Гость: чиновники для чиновников

Любое гос.разделение чего бы то ни было, ведет только к одному: увеличению числа гос.чиновников и гос.обслуги, а также росту нагрузки на гос.бюджет, т.е. карманы налогоплательщиков.
Главное заради чего все это затевается: новые офисы, новые штаты, вкусные з/платы и преференции, т.е. легальный дележ-пилеж гос.бюджета, средь своих..
Образование -дело вторично-попутное.., получится Хорошо, а Нет, то и это Министерство реформируют-переименуют, и дело в шляпе -очередной.
17.05.2018, 17:48
Гость: Патриот России

Тебе полстакана, а мне полграфина,
твою половину ещё пополам!
17.05.2018, 17:45
Гость: Гость

Васильева, конечно, не имеет никакого отношения у нормальному образованию, но она все равно намного лучший вариант, чем предлагавшиеся Шмелева и еще какой-то либеральный урод (не помню фамилию). По крайней мере, можно надеяться, что Васильева не станет внедрять секспросвет с детского сада и уроки о трудной судьбе геев и лесбиянок. Улучшения, конечно, ждать не придется. Но хоть бы откровенно школу не гробили...
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