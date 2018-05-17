Ольга Васильева станет министром просвещения России

15:12

Исполняющая обязанности министра образования и науки Ольга Васильева в новом составе правительства России получит пост министра просвещения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванных федеральных чиновников и ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

На должность главы министерства науки и высшего образования претендуют заместитель Васильевой Григорий Трубников, руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Основным кандидатом источники РБК называют Трубникова.

Максим Топилин останется министром труда и соцзащиты, Вероника Скворцова — министром здравоохранения, пишет издание.

В новом российском правительстве Минобрнауки решено разделить на министерство просвещения (будет курировать школы и средние специальные учебные заведения) и министерство науки и высшего образования (университеты и научные институты). ФАНО будет ликвидировано, его функции перейдут министерству науки и высшего образования.

Правительство России 7 мая ушло в отставку — после очередного вступления Владимира Путина в должность президента. В новом составе правительства Дмитрий Медведев сохранит пост премьер-министра. Ожидается, что кандидатов на посты министров Медведев представит 18 мая на встрече с Путиным.