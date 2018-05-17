СК РФ завел дело против 15 украинских судей

10:09

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины (КСУ), не признавших присоединение Крыма к России, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В комитете назвали имена фигурантов: Юрий Баулин, Василий Брынцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец, Александр Литвинов, Николай Мельник, Сергей Сас, Олег Сергейчук, Игорь Слиденко, Петр Стецюк, Александр Тупицкий, Наталья Шаптала, Станислав Шевчук и Виктор Шишкин.

"Они подозреваются в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина", — уточнила Петренко.

По ее словам, решение судей о признании декларации о независимости Крыма не соответствующей Конституции Украины носит дискриминационный характер. Это нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение.

Ранее украинская прокуратура возбудила аналогичное уголовное дело против 19 судей Конституционного суда России.

Крым вновь стал российским по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.