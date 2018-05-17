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СК РФ завел дело против 15 украинских судей

10:09 17.05.2018
Здание Следственного комитета © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Следственного комитета © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины (КСУ), не признавших присоединение Крыма к России, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В комитете назвали имена фигурантов: Юрий Баулин, Василий Брынцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец, Александр Литвинов, Николай Мельник, Сергей Сас, Олег Сергейчук, Игорь Слиденко, Петр Стецюк, Александр Тупицкий, Наталья Шаптала, Станислав Шевчук и Виктор Шишкин.
"Они подозреваются в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина", — уточнила Петренко.

По ее словам, решение судей о признании декларации о независимости Крыма не соответствующей Конституции Украины носит дискриминационный характер. Это нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение.

Ранее украинская прокуратура возбудила аналогичное уголовное дело против 19 судей Конституционного суда России.

Крым вновь стал российским по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.

Темы: Крым, Следственный комитет России, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.05.2018, 11:21
Гость: Фарс

А когда будет возбуждено уголовное дело о незаконном развале СССР в нарушение его Конституции? Сколько по нему будет подозреваемых? Нынешние следаки имеют представление о причинно-следственных связях? Или их учат только знанию номеров статей УК?
17.05.2018, 11:09
Гость: Путник

Ну вот, ещё один "висяк", однако работу показал. Бесстрашные до предела.
17.05.2018, 11:03
Гость: Трезвый

России эти дела против судей нужно довести до конца,то есть вынести решения и направить их киевских фигурантам с уведомлением что они без срока давности,а после обретения Украины независимости виновные будут выданы России и получат свое.Не наказанное зло становится еще сильнее и уже станет потруднее его победить.
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