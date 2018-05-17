СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

21:09

Следственный комитет России обнародовал фото шикарных интерьеров дома, где, по данным источника РИА Новости, живет один из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже – бизнесмен Никита Колесников.

На кадрах показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте.

© Фото : пресс-служба СК РФ

По заявлению СК РФ, Колесников возглавляет группу компаний "Роспан" и вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий знаменитого музея.

По данным следствия, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации, считает СК РФ.

© Фото : пресс-служба СК РФ

В настояще время экс-замминистра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа".