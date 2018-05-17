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СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

21:09 17.05.2018

Следственный комитет России обнародовал  фото шикарных интерьеров дома, где, по данным источника РИА Новости, живет один из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже – бизнесмен Никита Колесников.

На кадрах показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте.

© Фото : пресс-служба СК РФ

По заявлению СК РФ, Колесников возглавляет группу компаний "Роспан" и вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий знаменитого музея.

По данным следствия, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации, считает СК РФ.

© Фото : пресс-служба СК РФ

В настояще время экс-замминистра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении средств, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа".

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 08:56
Гость: Юляша

А что можно украсть в "музее Рериха" ??:))
18.05.2018, 08:30
Гость: Грамотному

То есть к пуговицам у Вас прИтензий нет
18.05.2018, 07:51
Гость: Созданы

все условия для воровства поэтому и воруют. Поставить заслон для воровства бюджетных денег совсем не сложно, просто это никому не нужно, из-за нехватки бюджетных средств уже додумались облагать налогом домашних хозяек выпекающих торты на заказ, что бы хоть как то связать концы с концами, а проходимцы всех мастей воруют сотни миллионов, где ответственность тех чиновников которые обязаны по долгу службы создавать законы и условия исключающие возможность воровства государственных средств? Если эти чиновники не делают свою работу значит нужны другие. Нужны жесткие законы которые максимально обеспечат сохранность госсредств и использование их по назначению.
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