Кремль отреагировал на призывы разбомбить Крымский мост

14:50

Пресс‐секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уродливым проявлением некачественной журналистики» статью в журнале Washington Examiner, в которой были призывы взорвать Крымский мост. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Это можно оценивать как безумие, я бы даже сказал, что это такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе, Соединенных Штатов», — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь отреагировал на публикацию американского еженедельника, в которой журналист Том Роган призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту. В заметке говорилось, что мост — «возмутительное оскорбление» для Украины как нации и теперь Киев «должен уничтожить элементы моста, несмотря на почти наверняка ответные меры со стороны России».

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал призыв Washington Examiner проявлением экстремизма. Сенатор подчеркнул, что подобные заявления во всем мире относятся к тяжким преступлениям, и предложил Следственному комитету РФ рассмотреть возможность заведения уголовного дела в отношении автора заметки.

Строительство моста через Керченский пролив сразу после его открытия осудили в Госдепе США. Официальный представитель американского ведомства Хизер Науэрт подчеркнула, что мост в Крым был построен без разрешения Украины. По ее мнению, Крымский мост «служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право».

В ответ на это посольство РФ в США заявило, что Москва не собирается спрашивать ни у кого разрешение «на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов».

В связи публикацией Washington Examiner посольство РФ в США потребовало объяснений от журнала. российские дипломаты подчеркнули, что «свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей».