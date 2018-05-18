Morgan Stanley предупредил о рецессии в России при ужесточении санкций США

11:14

Ужесточение американских санкций в отношении России, если их действие будет распространяться на системообразующие госкомпании, приведет к рецессии. Об этом говорится в прогнозе банка Morgan Stanley, с которым ознакомилось РБК.

Негативный эффект от таких санкций не сможет нивелировать даже рост мировых цен на нефть до 70 долларов за баррель, считают аналитики Morgan Stanley.

Внесение каких именно российских системообразующих госкомпаний в санкционный список может спровоцировать рецессию, в Morgan Stanley уточнять не стали.

Также Morgan Stanley ухудшил прогноз для российской экономики по базовому сценарию, не предполагающему ужесточение санкций. Аналитики банка теперь считают, что ВВП России вырастет в 2018 году на 1,8% (ранее предполагался рост на 2,3%).

Morgan Stanley стал третьим за последнюю неделю крупным инвестбанком, ухудшившим прогноз для российской экономики. Ранее, напоминает РБК, Goldman Sachs снизил свою оценку роста российского ВВП в 2018 году с 3,3% до 2%, а Citi ухудшил ее с 2,3% до 2%.

Прогнозы были пересмотрены после того, как США в апреле расширили санкционный список, включив в него несколько крупных российских бизнесменов, в том числе Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.