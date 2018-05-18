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Россия расширит географию полетов сверхзвуковых самолетов

07:00 18.05.2018
Ту-160. Фото с сайта wikipedia.org
Ту-160. Фото с сайта wikipedia.org
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Россия расширяет международную географию полётов сверхзвуковыми ракетоносцами, пишет РИА Новости со ссылкой на командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша.

По данным агентства, Кобылаш обсудил развитие инфраструктуры базы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России, вопросы борьбы с международным терроризмом с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.

"Полёты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить своё присутствие", – сказал Кобылаш.

По словам Кобылаша, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.

"В этом году планируем перелететь в Анадырь ещё самолётами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", — сказал он, добавив, что в прошлом году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.

Кроме того, Кобылаш сообщил, что авиабаза стратегических ракетоносцев в городе Энгельс получит новые штабы и здания. Он уточнил, что в ходе первого этапа модернизации взлётно-посадочная полоса получила новое покрытие из современных материалов. Также в 2017 году на авиабазе соорудили новый топливозаправочный комплекс.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.05.2018, 10:50
Гость: По-хорошему..

..для Северов нужен "стратег" на базе Ил-476 с удлинённым на 25% крылом и переделкой грузового отсека в отсек вооружения (там же - доп. топливный бак). Ту-160 безумно дорог, а 12000 км дальности - это на Махе 0.75. (На сверхзвуке его дальность уменьшается до 3500 км). И самолётов таких нужно не два десятка, а эдак - сотня. Это бы был настоящий "ответ Чемберлену", а не дешёвые понты с полётами на Экватор по Гарминовским "мыльницам".
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