Россия расширит географию полетов сверхзвуковых самолетов
Россия расширяет международную географию полётов сверхзвуковыми ракетоносцами, пишет РИА Новости со ссылкой на командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша.
По данным агентства, Кобылаш обсудил развитие инфраструктуры базы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России, вопросы борьбы с международным терроризмом с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.
"Полёты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить своё присутствие", – сказал Кобылаш.
По словам Кобылаша, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.
"В этом году планируем перелететь в Анадырь ещё самолётами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", — сказал он, добавив, что в прошлом году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.
Кроме того, Кобылаш сообщил, что авиабаза стратегических ракетоносцев в городе Энгельс получит новые штабы и здания. Он уточнил, что в ходе первого этапа модернизации взлётно-посадочная полоса получила новое покрытие из современных материалов. Также в 2017 году на авиабазе соорудили новый топливозаправочный комплекс.