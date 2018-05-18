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В бизнес-структуры введут специалистов по профилактике коррупции

08:44 18.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В бизнес-структурах появятся  специалисты по профилактике коррупционных нарушений. Соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).

На своем посту эксперты будут проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски и разъяснять сотрудникам нормы законодательства, а также сопровождать проведение сделок и тендеров, пишут «Известия». На эту должность смогут претендовать специалисты с опытом работы по расследованию экономических и коррупционных преступлений.

В Минтруде полагают, что такая стандартизация необходима — в 2017 году общий объем штрафов для предприятий за взятки превысил 1 млрд рублей. Как отметил замглавы комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ Сергей Саминский, бизнесу гораздо выгоднее соблюдать закон, нежели платить миллионные штрафы.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 12:48
Гость: Юрий СПб

Точнее: власть беспокоят левые доходы от коррупции, которые проходят мимо кремлёвского общака.
18.05.2018, 12:18
Гость: Вы правы - мы имеем дело с извращенцами

А это уже опасная стадия психического заболевания. Скорее их будут нанимать для того, чтобы рекомендовать им как безопасно проводить свои воровские сделки.
18.05.2018, 11:13
Гость: Trofym

Вообще-то в некоторых (даже скажем - в большинстве) бизнес-структурах уже есть специалисты по даванию взяток...
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