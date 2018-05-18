В бизнес-структуры введут специалистов по профилактике коррупции

08:44

В бизнес-структурах появятся специалисты по профилактике коррупционных нарушений. Соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).

На своем посту эксперты будут проводить служебные проверки, выявлять коррупционные риски и разъяснять сотрудникам нормы законодательства, а также сопровождать проведение сделок и тендеров, пишут «Известия». На эту должность смогут претендовать специалисты с опытом работы по расследованию экономических и коррупционных преступлений.

В Минтруде полагают, что такая стандартизация необходима — в 2017 году общий объем штрафов для предприятий за взятки превысил 1 млрд рублей. Как отметил замглавы комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ Сергей Саминский, бизнесу гораздо выгоднее соблюдать закон, нежели платить миллионные штрафы.