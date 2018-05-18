СК РФ возбудили второе дело за призыв взорвать Крымский мост

13:03

Следственный комитет возбудил уголовное дело против редактора американского издания Washington Examiner, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В минувший вторник в данном издании вышла статья с призывом взорвать Крымский мост («Украине следует взорвать путинский Крымский мост»). Редактор издания Уго Гурдон обвиняется в том, что согласовал и разместил провокационный материал.

«В его действиях усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов», - рассказали с СК РФ.

По данным следствия, в статье «усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации». Следствие назначило комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против автора данной статьи Тома Рогана. В своей статье он назвал мост «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства». «ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей», - говорится в статье.