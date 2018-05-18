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СК РФ возбудили второе дело за призыв взорвать Крымский мост

13:03 18.05.2018
Фото с сайта most.life
Фото с сайта most.life
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Следственный комитет возбудил уголовное дело против редактора американского издания Washington Examiner, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В минувший вторник в данном издании вышла статья с призывом взорвать Крымский мост («Украине следует взорвать путинский Крымский мост»). Редактор издания Уго Гурдон обвиняется в том, что согласовал и разместил провокационный материал.

«В его действиях усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов», - рассказали с СК РФ.

По данным следствия, в статье «усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации». Следствие назначило комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против автора данной статьи Тома Рогана. В своей статье он назвал мост «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства». «ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей», - говорится в статье.  

Темы: Крым, Украина, Отношения России и Украины, Скандалы и разоблачения в области СМИ в России, СМИ в мире, СМИ и журналистика, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 16:18
Гость: Время Ч.

Мост давно защищен и неплохо. С суши прикрывают "Бастионы", авиация, на море корабли отслеживают, под водой на дежурстве беспилотники "Пингвин" обнаруживают подводную цель за несколько сот метров. На самом мосту также охрана.
18.05.2018, 15:47
Гость: bitok

А что конкретно вам не нравится в нынешней защите моста?
18.05.2018, 14:04
Гость: Нэмо

Надо не возмущаться и не открывать уголовные дела против иностранцев, которые никогда не удастся довести до суда и приговора с исполнением наказания, а срочно организавать такую защиту моста, чтобы ни одна сволочь не могла ни проехать по нему с начиненной взрывчаткой, ни проплыть под ним, ни тем более пролететь на ним. А то сейчас уши развесят в пылу газетных осуждений и пропустят какого нибудь террориста -смертника. И все корабли, проходящие под мостом, надо досматривать и машины проверять. В общем работы по защите моста больше, чем при его строительстве.
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