]]> ]]>
Главная В России Новости

«Единая Россия» проверит своих депутатов на адекватность

12:00 19.05.2018
Материалы по теме:

На партийной конференции единороссов в понедельник, 21 мая, будет предложена внутрипартийная система оценки депутатов всех уровней, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Оцениваться будет не только их активность в ходе региональных недель, но и в первую очередь обратная связь с избирателями в конкретном округе, выполнение наказов, предвыборных программ, будет оцениваться их адекватность в отношении с людьми, в части культуры, поведения, морального облика», – цитируют Турчака «Ведомости».

Часто бывает, что наши коллеги попадают в разного рода неприятные бытовые ситуации, говорит Турчак. «Система оценок будет интегральной, понятно, что по законодательству у нас нет возможности отзывать депутатов, но накопительная система баллов будет иметь огромное значение при принятии решения о поддержке того или иного депутата, для его выдвижения на праймериз», – пояснил он.

По словам собеседника, близкого к руководству партии, для этого на уровне региональных политсоветов и президиумов фракций будут созданы специальные комиссии, однако точную технологию оценки должны в ближайшее время изобрести партийные юристы.

Темы: Партия «Единая Россия»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.05.2018, 22:05
Гость: критик

Сначала единороссам не мешало бы сменить название партии, а потом проверять неадекватность партийцев. Если сравнивать с КПРФ, то компартия на порядок адекватнее и в названии, и в народно-патриотической направленности без буржуазной политики. Когда было название "Наш дом - Россия", то количество соответствовало качеству, но которое имело разрушительный характер для СССР. А в рядах единороссов всего 2 миллиона, нет массовости и это называется "Единая Россия"? Понятно что от таких деятелей, кроме пустых обещаний ждать нечего.
19.05.2018, 20:46
Гость: гнус

Еще одно подтверждение,что "едросы"сегодня,как и КПСС в свое время в стагнации!Берут всех,жуликов,мздоимцев,мерзавцев и лицемеров и результат "на лицо":бегут ,стреляются,тащат миллионами,......Болото и "смердит".
19.05.2018, 19:53
Гость: петр

начните с руководителя.
Все комментарии (13)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.