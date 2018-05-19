«Единая Россия» проверит своих депутатов на адекватность

12:00

На партийной конференции единороссов в понедельник, 21 мая, будет предложена внутрипартийная система оценки депутатов всех уровней, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Оцениваться будет не только их активность в ходе региональных недель, но и в первую очередь обратная связь с избирателями в конкретном округе, выполнение наказов, предвыборных программ, будет оцениваться их адекватность в отношении с людьми, в части культуры, поведения, морального облика», – цитируют Турчака «Ведомости».

Часто бывает, что наши коллеги попадают в разного рода неприятные бытовые ситуации, говорит Турчак. «Система оценок будет интегральной, понятно, что по законодательству у нас нет возможности отзывать депутатов, но накопительная система баллов будет иметь огромное значение при принятии решения о поддержке того или иного депутата, для его выдвижения на праймериз», – пояснил он.

По словам собеседника, близкого к руководству партии, для этого на уровне региональных политсоветов и президиумов фракций будут созданы специальные комиссии, однако точную технологию оценки должны в ближайшее время изобрести партийные юристы.