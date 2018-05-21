]]> ]]>
Главная В России Новости

Кадыров призвал «не переводить стрелки на ИГ» в деле о нападении на храм

09:45 21.05.2018
Фото с сайта wikimedia.ru
Фото с сайта wikimedia.ru
Материалы по теме:

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о том, что не стоит «переводить стрелки» на террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ) в деле расследования атаки на храм Архангела Михаила в Грозном. Об этом глава республики написал в своем аккаунте Telegram. 

«Конечно, иблисское государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей», — написал Кадыров.

По словам политика, когда ИГ практически разгромлено, некие зарубежные сайты сообщают регулярно о том, что оно имеет отношение к подобного рода нападениям.

Как отметил Кадыров, цель таких заявлений — внушить мировому сообществу, что террористы ИГ якобы до сих пор сильны и способны подготовить и осуществлять атаки в десятках разных стран.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.05.2018, 11:58
Гость: Юрий

Рамзан Кыдыров, здесь прав.
Но не гоже, Вам Рамзан Ахматович допускать подобное в руководимой Вами Республике. Страна вашей республике в период восстановления много дала, лишив другие регионы многих дотаций. Пора с достоинством мужчины, отвечать за преступления соотечественников. Я знаю, Вы всегда берете на себя груз ответственности, всегда принимаете участие в пресечении подобных провокаций. А всегда ли отвечают перед Вами и Чеченским народом, люди более конкретно отвечающие за проступки людей, приносящих горе людям(другой, только лишь религиозной веры). Прошу, как человек,(требую, как гражданин)- наведите ПОРЯДОК.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.