Кадыров призвал «не переводить стрелки на ИГ» в деле о нападении на храм

09:45

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о том, что не стоит «переводить стрелки» на террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ) в деле расследования атаки на храм Архангела Михаила в Грозном. Об этом глава республики написал в своем аккаунте Telegram.

«Конечно, иблисское государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей», — написал Кадыров.

По словам политика, когда ИГ практически разгромлено, некие зарубежные сайты сообщают регулярно о том, что оно имеет отношение к подобного рода нападениям.

Как отметил Кадыров, цель таких заявлений — внушить мировому сообществу, что террористы ИГ якобы до сих пор сильны и способны подготовить и осуществлять атаки в десятках разных стран.