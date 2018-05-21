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В школе на детей упал потолок после ремонта за 30 миллионов рублей

19:55 21.05.2018
МБОУ "СОШ №2". Фото с сайта stupino2.reg-school.ru
МБОУ "СОШ №2". Фото с сайта stupino2.reg-school.ru
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Следователи проверяют информацию об обрушении потолка на учащихся средней школы №2 в подмосковном Ступине, сообщила агентству «Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. «Однако также сообщается, что капитальный ремонт в школе был завершен в феврале 2017 года, на его проведение было затрачено более 30 миллионов рублей», — добавила Врадий.

По ее словам, сейчас на месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее местный депутат Николай Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фотографии с обвалившимися потолочными плитами, которые, по его словам, упали на детей во время урока.

Кузнецов отметил, что недавно в здании проводился дорогостоящий капитальный ремонт. Он обещал направить депутатские обращения в СК с требованием возбудить дела против осуществлявших ремонт подрядчиков, а также школьного руководства и районных чиновников.

Темы: Происшествия, Российские школьники
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 09:04
Гость: нс

наказать строго, изъять деньги кто строил, чтобы другим неповадно было
22.05.2018, 08:18
Гость: Иван

И что мы хотим? Еще великий Карл Маркс написал, что за 100% прибыли капитализм идет на любое преступление. А у этих м.б. прибыль с учетом всех откатов составила и больше чем 100%.
22.05.2018, 07:29
Гость: Ремонт

Предприятие производившее ремонт теперь должно востановить потолок за счёт собственных средсв, плюс уплатить штраф в бюджет за некачественную работу.
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