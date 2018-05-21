Суд отменил приговор националисту Тесаку

18:45

Московский городской суд отменил и отправил на новое рассмотрение дело Максима Марцинкевича по кличке Тесак. Год назад националиста приговорили к 10 годам тюрьмы за экстремизм.

Дело Марцинкевича будет рассматриваться заново в суде первой инстанции, а сам Тесак останется под арестом и будет ждать суда в СИЗО, сообщает ТАСС.

Напомним, его обвиняют в возбуждении ненависти, разбое, хулиганстве и порче имущества. Уголовное дело было возбуждено в отношении Марцинкевича и его сообщников, вместе с ним в этом деле фигурируют еще девять человек-участников движения "Реструкт".

В 2013–2014 годах, прикрываясь социально значимыми проектами против наркотиков, они нападали на людей с электрошокерами, дубинками и газовыми баллончиками. Обвинители также считают, что банда под руководством Тесака причастна к убийству человека.

Приговор был вынесен в июне прошлого года. Фигурантов приговорили к трем–десяти годам тюрьмы, а один из обвиняемых получил срок в воспитательной колонии, потому что был несовершеннолетним.

21 мая этого года Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дела Тесака и еще одного осужденного – Евдокима Князева. Еще троим фигурантам смягчил наказание. Приговоры остальных остались без изменения.

"Реструкт" – неформальное общественное движение, основанное Марцинкевичем. Широкую известность в народе ему принес проект "Оккупай-педофиляй". Целью акции, по словам Марцинкевича, была борьба с педофилами.