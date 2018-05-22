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На Кубани предотвратили более 2 тыс. коррупционных преступлений

16:02 22.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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За два предшествующих года и первый квартал 2018 года правоохранители выявили более 2 тыс. коррупционных преступлений, в том числе 600 — совершенных в крупном и особо крупном размерах или с крупным и особо крупным ущербом, а также 93 преступления, совершенных спецсубъектами. Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Ущерб от коррупционных посягательств за это время составил более 3,3 млрд рублей. С 2016 года сотрудники прокуратуры выявили более 18,5 тыс. нарушений закона, организовано уголовное преследование 195 коррупционеров, причинивших ущерб на сумму более 1,2 млрд рублей.

Более 4,5 тыс. должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, сообщает "Кубань24".

По материалам прокурорских проверок, за это время уволили или отправили в отставку в связи с утратой доверия 152 чиновника.

Темы: Россия, Краснодарский край, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 16:14
Гость: ?

ну и кто из них пошел клюкву задницей давить?
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