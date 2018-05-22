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Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях

11:23 22.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

В финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами. 

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Документ был разработан после того, как США расширили санкционный список, внеся в него, в числе прочих, российских бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

В первом варианте законопроекта были перечислены сферы, в которых правительство может вводить ответные санкции. В частности, предполагалась возможность запрета на ввоз лекарств и медтехники, что заставило благотворительные организации обращаться с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации. Ко второму чтению из законопроекта убрали упоминание конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. 

Одновременно с законопроектом об ответных санкциях в Госдуме рассматривался и был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России, и за действия, способствующие их введению. Документ вызвал многочисленную критику, в том числе со стороны Совета по правам человека и Российского союза промышленников и предпринимателей. Его второе чтение отложено.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Экономические санкции и эмбарго, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 15:08
Гость: Зоя

Теперь американцы уже не смогут в Сбербанке свои миллиарды хранить и отдыхать в Сочи!
Тут Америке и конец наступит. Слава мудрой и прозорливой Госдуме!
22.05.2018, 14:23
Гость: Трезвый

Еще раз повторяю что "гора родила мышь" и эти санкции всего лишь бюрократическая имитация борьбы за суверенитет.Нужна конкретика и в частности полный запрет ввоза из стран ЕС и США продуктов с ГМО,с пальмовым маслом,с вредными консервантами и прочей отравой идущий девятом валом в РФ через международные торговые сети,то есть через торговую мафию цель которой,кроме наживы, сокращение населения России.
22.05.2018, 14:10
Гость: Минхерц

Правильно, зачем человеку шнурки -- чтобы туфли не спадывали при беге ! Честный человек не будет убегать от миполиции, ему шнурки ни к чему !
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