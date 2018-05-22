РЖД предложило вносить дебоширов в собственный черный список

13:16

РЖД предложило создать черные списки дебоширов, которые будут аналогичны тем, что действуют для авитранспорта, пишет РИА Новости.

Дебоширов предлагается вносить в список на год, после чего снимать ограничения. Отмечается, что соответствующие предложения уже подготовлены, но требуют доработки. В частности, необходимо законодательно прописать правила на случай, если у человека нет другой альтернативы передвижения, кроме как железнодорожным транспортом.

РЖД пока не называет сроки введения этой меры.

В марте текущего года Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание — лишение свободы на семь лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств — до восьми лет лишения свободы.

Также в УК РФ появилась статья, устанавливающая ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Речь идет о «зацеперах» и хулиганах, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на 2 года.