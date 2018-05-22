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РЖД предложило вносить дебоширов в собственный черный список

13:16 22.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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РЖД предложило создать черные списки дебоширов, которые будут аналогичны тем, что действуют для авитранспорта, пишет РИА Новости.

Дебоширов предлагается вносить в список на год, после чего снимать ограничения. Отмечается, что соответствующие предложения уже подготовлены, но требуют доработки. В частности, необходимо законодательно прописать правила на случай, если у человека нет другой альтернативы передвижения, кроме как железнодорожным транспортом.

РЖД пока не называет сроки введения этой меры.

В марте текущего года Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание — лишение свободы на семь лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств — до восьми лет лишения свободы.

Также в УК РФ появилась статья, устанавливающая ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Речь идет о «зацеперах» и хулиганах, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на 2 года.

Темы: ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 16:04
Гость: Бросте, не копируют ничего ни с кого.

Вводится везде в практику то, что необходимо. Копирование ни при чем.
Кому-то кажется худшее, а кому-то как раз. Тем, кто вводит - как раз.
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А эти базы данных - не имеют отношения к расправам.
Транспортные предприятия - частная собственность и работают по своим Уставам. Если они не противоречат законам РФ.
А если Вы про оферту, то это элементарно.
Закон о дебоширах опубликуют в "Российской газете".
Случаи дебоширства официально устанавливают менты.
Таким образом, по закону, оферта законно не распространяется на дебоширов.
---
А что Вы называете израилезацией права?
22.05.2018, 15:22
Гость: Контролёр

Ё-моё, значит, если ты попался пьяным в метро, тебе "пятёрку" могут назначить?
22.05.2018, 14:28
Гость: gvozd

зачем рф все эти либеральные американизмы?
все эти незаконные базы данных - в чистом виде внесудебная расправа.
ни одна конституция мира не имеет норм о поражении в правах, нигде нет категорий граждан разной кошерности.
тем не менее весь запад прошел процесс израилизации гражданского права.
в рф традиционно копируют Худшее, а не лучшее с запада.
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