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Мэр Екатеринбурга подал в отставку из-за отмены выборов

10:09 22.05.2018
Евгений Ройзман. Фото: 66.ru
Евгений Ройзман. Фото: 66.ru
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил об уходе со своего поста. Как пишет РИА Новости, заявление было сделано во время заседания городской думы.

Причиной своего ухода Ройзман назвал отмену прямых выборов мэра города, что он охарактеризовал как «предательство».

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», - прокомментировал он свое решение в микроблоге в Twitter.

Ранее Ройзман заявил, что не станет предлагать в повестку городской думы вопрос о внесении изменений в устав города, где прописана отмена выборов главы Екатеринбурга.

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы города. Главу Екатеринбурга теперь будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. 

Темы: Екатеринбург, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 14:13
Гость: Трезвый

Свердловск при Ройзмане стал самым гнилым городом страны и недаром там возвели мавзолей Ельцину. Урал хребет России где очень много патриотов России и только Е*Бург выделяется прозападной ориентацией среди остальных промышленных центров и пора бы и там назначить русского патриота главой города.
22.05.2018, 13:23
Гость: Титус

Да уж, очень интересный у вас в Свердловске-Ебурге народ. В 1991-м вы единственные из областей и республик голосовали против сохранения СССР, причём Свердовск отличился самым низким количеством голосов по стране, поданных за СССР - 34%. А в 2013-м выбрали Ройзмана в мэры. Ройзмана, который открыто выступил против воссоединения Крыма с Россией и высказывает симпатии к бандеровской украинской власти. Поэтому, хотя у меня и живёт родственник в Ебурге, ни его жителей - таких "интересных", ни самого Ройзмана, не жаль.
22.05.2018, 12:15
Гость: гость

мужик.жаль единицы таких.
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