Мэр Екатеринбурга подал в отставку из-за отмены выборов

10:09

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил об уходе со своего поста. Как пишет РИА Новости, заявление было сделано во время заседания городской думы.

Причиной своего ухода Ройзман назвал отмену прямых выборов мэра города, что он охарактеризовал как «предательство».

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», - прокомментировал он свое решение в микроблоге в Twitter.

Ранее Ройзман заявил, что не станет предлагать в повестку городской думы вопрос о внесении изменений в устав города, где прописана отмена выборов главы Екатеринбурга.

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы города. Главу Екатеринбурга теперь будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.