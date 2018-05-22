Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

15:16

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на пленарном заседании Совета судей, сообщил о внесении в Государственную Думу законопроекта, который вводит понятие уголовного проступка.

Пленум Верховного суда рассмотрел этот законопроект еще в октябре 2017 года. Уголовный проступок актуален для тех, кто впервые совершил преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено лишения свободы.

Человек, совершивший проступок, не будет считаться судимым, а значит, это меньше скажется на его дальнейшей судьбе – например, при трудоустройстве, сообщает «Право.ру».

Составов, по которым будет введен уголовный проступок, насчитывается порядка 80.

"Уголовный проступок позволит исключить негативные последствия для 40 000 лиц ежегодно", – пояснил Вячеслав Лебедев. Он заверил, что законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Однако в электронной базе нижней палаты парламента информации о внесении еще нет.