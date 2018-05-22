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Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

15:16 22.05.2018
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на пленарном заседании Совета судей, сообщил о внесении в Государственную Думу законопроекта, который вводит понятие уголовного проступка.

Пленум Верховного суда рассмотрел этот законопроект еще в октябре 2017 года. Уголовный проступок актуален для тех, кто впервые совершил преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено лишения свободы.

Человек, совершивший проступок, не будет считаться судимым, а значит, это меньше скажется на его дальнейшей судьбе – например, при трудоустройстве, сообщает «Право.ру».

Составов, по которым будет введен уголовный проступок, насчитывается порядка 80.

"Уголовный проступок позволит исключить негативные последствия для 40 000 лиц ежегодно", – пояснил Вячеслав Лебедев. Он заверил, что законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Однако в электронной базе нижней палаты парламента информации о внесении еще нет. 

Темы: Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 17:58
Гость: Надо же!

Уже и "лиц" посчитали.
Стырил у государства миллиард - уголовный проступок. "Он же никого не убил" - (с)Медведев
22.05.2018, 17:44
Гость: Пенсионер П

– Есть два рода жульничества, такие зловредные, – говорил Джефф, – что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых – кража со взломом.
– Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, – сказал я смеясь.
– Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, – сказал Джефф, и мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся некстати.
О'Генри. Рассказ "Кто выше?"
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"На сегодняшний день в категорию «преступления небольшой тяжести» объединены деяния, существенно различающиеся по характеру общественной опасности. Так, к одной и той же категории преступлений относятся такие преступления, как кража, мошенничество, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенные без отягчающих обстоятельств, а также преступления в сфере экономической деятельности, такие как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность".
А это из комментария представителя Верховного суда. См. статью рядом "Верховный суд предложил 80 видов уголовных преступлений считать проступками".
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Так что нам втихую подсовывают предложение финансовых жуликов считать честными людьми...
22.05.2018, 16:46
Гость: Трезвый

Размытость законов есть основа судебного произвола и коррупции.Каждая статья законов должна быть конкретной по содержанию и так же по срокам наказания.Признание преступления проступком дает возможность судье легко,не разбираясь до сути совершенного преступления, наказывать или оправдать по своему усмотрению.По уму суд должен решать вопрос виновности или не виновности,а согласно решению суда наказание может вынести и компьютер.Суд присяжных создан именно для этого и присяжные хоть немного сдерживают судебный произвол и ангажированность судьи.
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