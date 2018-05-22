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Алексей Кудрин стал главой Счетной палаты России

14:56 22.05.2018
Алексей Кудрин. Фото с сайта globallookpress.com
Алексей Кудрин. Фото с сайта globallookpress.com
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Госдума утвердила Алексея Кудрина на посту председателя Счетной палаты РФ. За его кандидатуру проголосовали 264 депутата, 43 парламентария высказались против, еще столько же воздержались от голосования.

В 2000-2011 годах Алексей Кудрин был министром финансов России. После отставки он возглавил некоммерческий «Комитет гражданских инициатив». В последние годы СМИ постоянно писали о том, что Кудрин может получить пост в правительстве — вплоть до должности премьер-министра.

Кандидатура Алексея Кудрина была внесена в парламент президентом России Владимиром Путиным. Глава Счетной палаты избирается сроком на шесть лет.

Предыдущий руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова стала вице-премьером по социальной политике и здравоохранению в новом правительстве Дмитрия Медведева.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Государственная Дума РФ, Счетная палата РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 19:48
Гость: ну

У кого ума палата.
Речь звучит монетой звонкой,
Тот без дружбы и без блата,
Стал главой палаты счетной.
22.05.2018, 19:46
Гость: ***

Выгнать-то его в дверь выгнал, а "этот лучший министр всех времён и народов" всё равно лезет в окно. Всё-тки "лучший друг "самого".
22.05.2018, 16:11
Гость: не успел пост занять...

а уже расхвастался, что он чуть ли не главный в разработке новейших видов вооружений... Тьфу. Правильно его в свое время Медведев выгнал "лучшего министра финансов Запада".
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