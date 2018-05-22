Песков призвал верить по поводу ракет Путину, а не американским СМИ

16:45

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского телеканала о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский канал CNBC сообщил о том, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой в ходе своего Послания к Федеральному Посланию рассказал Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом, передает "Интерфакс".

По данным телеканала, самый успешный испытательный полет длился не более двух минут, после чего ракета стала неуправляемой и рухнула на землю. По их словам, для запуска ракеты, которая разрабатывалась с начала 2000 годов, используется обычный двигатель, после чего для полета происходит переключение на ядерный двигатель.