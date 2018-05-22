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Песков призвал верить по поводу ракет Путину, а не американским СМИ

16:45 22.05.2018
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского телеканала о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский канал CNBC сообщил о том, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой в ходе своего Послания к Федеральному Посланию рассказал Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом, передает "Интерфакс".

По данным телеканала, самый успешный испытательный полет длился не более двух минут, после чего ракета стала неуправляемой и рухнула на землю. По их словам, для запуска ракеты, которая разрабатывалась с начала 2000 годов, используется обычный двигатель, после чего для полета происходит переключение на ядерный двигатель.

Темы: Ракеты, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 20:57
Гость: верить

а как же 76-ти процентная поддержка и новый мандат доверия на очередной срок-разве этого не было Или сравнение с Португалией и с Монголией для тебя новость -вряд ли Так в чем же новость
22.05.2018, 20:41
Гость: Хммм

"Верю­, верю всякому зверю, а тебе, ежу, погожу".
22.05.2018, 20:15
Гость: просто бандеровец

Да нам =по цимбалах=. Сами выбирали-сами верьте.или нет.Ваш президент-вам виднее
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