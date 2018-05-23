Уголовное наказание за исполнение санкций предложили заменить штрафом

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Госдуме предлагают заменить уголовную ответственность за соблюдение санкций и за действия, способствующие введению таких санкций, на административную. Соответствующие поправки в законопроект намерен представить глава «Опоры России» Александр Калинин 23 мая на заседании Совета по законотворчеству Госдумы, сообщает РБК.

По его словам, речь идет о штрафах, запрете занимать определенные должности, возможно, о запрете на покупку продукции компаний со стороны государственных и муниципальных предприятий.

«Мы считаем, что ответственность за исполнение на российской территории зарубежных санкций должна быть, другое дело, что не надо стрелять себе в ногу», — пояснил он.

Отказа от уголовной отвественности в этом законопроекте намерен добиваться и глава РСПП Александр Шохин, также планирующий принять участие в заседании Совета по законотворчеству.

С необходимостью смягчить наказание за оба нарушения, по данным РБК, также согласны в Торгово-промышленной палате и РАНХиГС, чьи представители приглашены в Госдуму.

Пойдут ли депутаты навстречу представителям бизнес-сообщества и экспертам — пока не ясно. Один из авторов инициативы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отказался комментировать предложения экспертов и представителей бизнеса до встречи.

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций был принят Госдумой в первом чтении 15 мая. Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет.

Законопроект раскритиковали представители бизнеса, а также глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

Второе чтение было намечено на 17 мая. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что перед вторым чтением нужны «дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом», и рассмотрение документа во втором чтении было отложено.