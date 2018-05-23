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Работодателей обяжут строить жилье для мигрантов

12:58 23.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Постановка иностранцев на учет по адресу организации, в которой они работают, будет возможно только в том случае, если там есть условия для проживания.

Как пишет «Парламентская газета», соответствующий законопроект был рекомендован Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества к принятию во втором чтении.

Инициаторы законопроекта считают, что регистрировать гражданина по адресу офиса можно только в том случае, если он там фактически проживает, то есть «регулярно использует для сна и отдыха». Таким образом, работодателям придется выделять или строить для своих сотрудников помещение, пригодное для проживания.

Сейчас постановка мигрантов на учет возможна как по месту их фактического проживания, так и по адресу организации, где они работают. Предполагается, что законопроект поможет значительно сократить число нелегальных мигрантов в стране. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Миграционная политика в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 17:49
Гость: этому yandexru

Откуда ты знаешь, за что мы скакали? Мы скакали против Януковича и добились своего. Но тебе, с твоей рабской психологией, этого не понять в принципе. А пр джинсы и жвачку ты сильно задвинул, сразу видно, что ты советский продукт, именно об этом и мечтавший. Получил наконец джинсы и жвачку, страдалец.
23.05.2018, 16:52
Гость: yandexru

Вот прям сдыхаешь и в тырнете сидишь? Иди работай
23.05.2018, 16:51
Гость: yandexru

Не страшно. Комнатка 3х3 на 10 человек. Да и не в собственность жильцам. А халява для вас закончилась в 91. Когда вы скакали за жвачку и джинсы
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