Работодателей обяжут строить жилье для мигрантов

12:58

Постановка иностранцев на учет по адресу организации, в которой они работают, будет возможно только в том случае, если там есть условия для проживания.

Как пишет «Парламентская газета», соответствующий законопроект был рекомендован Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества к принятию во втором чтении.

Инициаторы законопроекта считают, что регистрировать гражданина по адресу офиса можно только в том случае, если он там фактически проживает, то есть «регулярно использует для сна и отдыха». Таким образом, работодателям придется выделять или строить для своих сотрудников помещение, пригодное для проживания.

Сейчас постановка мигрантов на учет возможна как по месту их фактического проживания, так и по адресу организации, где они работают. Предполагается, что законопроект поможет значительно сократить число нелегальных мигрантов в стране.