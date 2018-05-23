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РАН разработала проект научно-технического развития Крыма

12:39 23.05.2018
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
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Российская академия наук подготовила программу научно-технического развития Крыма, на запуск которой потребуется семь миллиардов рублей. Проект был представлен делегацией руководства РАН на заседании правительства полуострова в Симферополе, сообщает «Коммерсант».

Главными проектами программы называются поиск подземных вод для решения проблемы водоснабжения Крыма, а также разработка нефтегазовых месторождений на шельфе полуострова. Третьим приоритетным проектом заявлена борьба с несанкционированными мусорными свалками.

Кроме того, ученые предложили проекты строительства всероссийского центра восстановительного лечения для детей и археологического центра в Керчи, который, по мнению главы Крыма Сергея Аксенова, должен не только повысить туристическую привлекательность региона, но и стать «инструментом борьбы с санкционным режимом». Также в программу предложили включить «стратегически важный» проект по выращиванию на полуострове семян сахарной свеклы.

В течение месяца ученые подготовят «дорожные карты» по всем проектам, а затем вместе с главой Крыма отправятся к президенту России защищать программу и просить поддержки, рассказал Сергей Аксенов.

Темы: Крым, Российская Академия наук
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 15:05
Гость: ННН

Что хохолик, всё мечтаешь, что вам кто-то на халяву Крым вернет?
Тебя не касается , что Россия делает в Крыму и нечего считать чужие деньги.
Это Российский регион и Россия будет его развивать, и очищать от г...которым вы загадили Крым.
23.05.2018, 14:25
Гость: Контрразведчик

У хохлов отнимем водоотвод канала, который они забетонировали.
23.05.2018, 13:59
Гость: XeX

Такого проекта нет у самой РФ - никакой концепции нет кроме сырьевой колонии запада и Китая. Может Крыму больше повезет за счет настойчивости Аксенова.
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