РАН разработала проект научно-технического развития Крыма

12:39

Российская академия наук подготовила программу научно-технического развития Крыма, на запуск которой потребуется семь миллиардов рублей. Проект был представлен делегацией руководства РАН на заседании правительства полуострова в Симферополе, сообщает «Коммерсант».

Главными проектами программы называются поиск подземных вод для решения проблемы водоснабжения Крыма, а также разработка нефтегазовых месторождений на шельфе полуострова. Третьим приоритетным проектом заявлена борьба с несанкционированными мусорными свалками.

Кроме того, ученые предложили проекты строительства всероссийского центра восстановительного лечения для детей и археологического центра в Керчи, который, по мнению главы Крыма Сергея Аксенова, должен не только повысить туристическую привлекательность региона, но и стать «инструментом борьбы с санкционным режимом». Также в программу предложили включить «стратегически важный» проект по выращиванию на полуострове семян сахарной свеклы.

В течение месяца ученые подготовят «дорожные карты» по всем проектам, а затем вместе с главой Крыма отправятся к президенту России защищать программу и просить поддержки, рассказал Сергей Аксенов.